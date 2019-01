Cinema | dal 12 febbraio torna a Verona il Festival ' Schermi d' Amore' 3

Cinema : dal 12 febbraio torna a Verona il Festival 'Schermi d'Amore' (2) : (AdnKronos) - L’evento è stato presentato questa mattina a Palazzo Barbieri dall’assessore alla Cultura Francesca Briani insieme al direttore artistico Paolo Romano. Presenti anche il direttore artistico del Teatro Ristori Alberto Martini, la direttrice dell’associazione Applausi Dannia Pavan, per l

Cinema : dal 12 febbraio torna a Verona il Festival 'Schermi d'Amore' : Verona, 29 gen. (AdnKronos) - torna a Verona, dopo quasi dieci anni d’interruzione, il grande Cinema del Festival Schermi d’Amore. Titolo di apertura, nella serata di martedì 12 febbraio, la versione restaurata del ‘The Phantom of the Opera’ di Rupert Julian, proposta con accompagnamento musicale da

“Domani è un altro giorno” con Valerio Mastandrea e Marco Giallini al Cinema dal 28 febbraio : Giuliano (Marco Giallini) e Tommaso (Valerio Mastandrea) sono amici da trent’anni e li aspettano i quattro giorni più difficili della loro amicizia. Tommaso vive da tempo in Canada e insegna robotica. Giuliano è rimasto a Roma e fa l’attore. Entrambi sono romani “dentro”, seppur con caratteri molto diversi: Giuliano estroverso e pirotecnico, Tommaso riservato e taciturno. Giuliano, l’attore vitalista, seduttore e innamorato della vita è ...

Gloria Bell con Julianne Moore : dal 7 marzo al Cinema : Gloria Bell è il nuovo film diretto dal regista Sebastián Lelio, Premio Oscar per “Una donna fantastica”, e con protagonista l’inimitabile Julianne Moore affiancata da John Turturro, il film offre un ritratto femminile di stupefacente onestà e sensibilità, impreziosito da interpreti straordinari. Oggi la casa di distribuzione italiana cinema di Valerio De Paolis ha rilasciato il primo trailer ufficiale che trovate a fine articolo. Al centro ...

The Prodigy – Il figlio del male : dal 21 marzo al Cinema : The Prodigy – Il figlio del male è il nuovo film horror dai produttori de “L’esorcismo di Emily Rose” e “Il Rito” diretto da Nicholas McCarthy e che uscirà nelle sale italiane per conto di Eagle Pictures a partire dal 21 marzo 2019. Al centro della vicenda una giovane madre (Taylor Schilling, protagonista dell’acclamata serie Netflix “Orange is the New Black”), preoccupata per il comportamento anomalo del figlio Miles ...

Il primo re : il film epico che narra le origini di Roma dal 31 gennaio al Cinema : Da giovedì 31 gennaio verrà proiettato nelle sale cinematografiche italiane "Il primo re", film epico-drammatico prodotto e diretto da Matteo Rovere e distribuito da 01 Distribution. I protagonisti del lungometraggio sono Alessandro Borghi, giovane attore Romano già noto per aver esordito al cinema con "Cinque" e per aver aver ottenuto ruoli da co-protagonista in "Roma criminale", "Suburra" e "Non essere cattivo", e Alessio Lapice, interprete ...

Recensione : “La favorita” al Cinema Emma Stone e Rachel Weisz raccontano gli scandali della Corona Inglese : Presentato al Festival di Venezia, il 24 gennaio uscirà nelle Sale italiane il film diretto dal regista Yorgos Lanthimos, “La favorita”, una deliziosa commedia d’epoca dal sapore macabro ed esilarante. Intrighi, manipolazioni e gelosie, sono gli elementi che caratterizzano la corte di Anna Stuart, la sovrana che regnò nell’Inghilterra del XVIII secolo. La regina tormentata dalla gotta, dall’autocommiserazione e da pensieri suicidi, funziona ...

La nuova miss e l'altra sfida : dalla passerella al Cinema : sfida il gelo della notte romana con un minitubino di raso e pizzo nero, e certamente non passa inosservata quando fa il suo ingresso nel ristorante: è la miss Universo Italia 2018 Erica De Matteis ...

Dalle serie cult all'animazione - il Cinema si mette in 'mostra' al MAXXI : Al via sabato 26 gennaio la VI edizione di cinema al MAXXI la manifestazione che porta la settima arte in uno dei più importanti luoghi dedicati alle espressioni del contemporaneo. La rassegna si ...

Dal Cinema hard al… rap : la pornostar Malena nel video di ‘Bolt’ del rapper Nilo : La pornostar Malena protagonista del video della canzone ‘Bolt’ del rapper Nilo: l’omaggio è allo sprinter giamaicano che dà il titolo al brano Malena, star di film per adulti e volto noto in TV, è la protagonista del video, pubblicato in anteprima su Tgcom24, del nuovo singolo “Bolt” del rapper Nilo, da ieri disponibile in radio e sulle piattaforme digitali. Il brano del cantante pugliese è la dedica a uno dei propri ...

Green Book con Viggo Mortensen e Mahershala Ali dal 31 gennaio al Cinema : Nel 1962, dopo la chiusura di uno dei migliori club di New York in cui lavorava, il buttafuori italoamericano Tony Lip deve a tutti i costi trovare un lavoro per mantenere la sua famiglia. Accetta di lavorare per il pianista afroamericano Don Shirley e decide si seguirlo in tour nel sud degli Stati Uniti. Nonostante le differenze e gli iniziali contrasti, tra i due si instaurerà una forte amicizia. Vincitore del Premio del Pubblico al Toronto ...

Dai supereroi di Shyamalan a Maria Stuarda : i film al Cinema dal 17 gennaio : La storia di amicizia tra una ragazzina e un leone, il film storico 'Maria Regina di Scozia' e la commedia 'L'agenzia dei bugiardi': tutte le nuove uscite nelle sale italiane

L’uomo dal cuore di ferro film al Cinema : cast - recensione - curiosità : L’uomo dal cuore di ferro è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale giovedì 24 gennaio 2019. La pellicola diretta da Cédric Jimenez ha come protagonisti Jason Clarke e Rosamund Pike. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE L’uomo dal cuore di ferro film al cinema: scheda e cast GENERE: Azione, Biografico, ...