Ciclismo - tutto il calendario del 2019 : le date e il programma di tutte le classiche e i grandi giri : tutto pronto per una nuova stagione di grandissimo Ciclismo su strada. I corridori sono nei vari ritiri per preparare la nuova annata: andiamo a scoprire cosa ci aspetta nel 2019, con il calendario di tutte le corse. calendario World Tour 2019 15-20 Gennaio: Santos Tour Down Under (Australia) 27 Gennaio: Cadel Evans Great Ocean Road Race (Australia) 25 Febbraio-2 Marzo: UAE Tour (United Arab Emirates) 2 Marzo: Omloop Het Nieuwsblad Elite ...

Non solo la Tropicale Amissa Bongo. Tutto il Ciclismo d'Africa : E sorride quando racconta che "il ciclismo era quello degli italiani, poi è diventato nostro, sport e storia, passione e vita". Anche la sua. La sua passione, la sua vita, la sua storia. Il papà che ...

Ciclismo – Un Fabio Aru rinato - da Maiorca al Colorado per un Giro 2019 al top : “la mia serenità al centro di tutto” : Fabio Aru pronto a dimenticare l’amaro 2018: il sardo motivato e determinato per una nuova stagione al top Ieri la splendida notizia: Fabio Aru parteciperà al Giro d’Italia 2019. Il ciclista sardo della UAE Team Emirates, dopo un periodo fatto di difficoltà e percorso tutto in salita, è pronto a dimostrare di che pasta è fatto e affronterà il suo 2019 con coraggio e determinazione. Foto Massimo Paolone – LaPresse Il ...

