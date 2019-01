Ciclismo | cameriera argentina denuncia Keisse della Deceuninck-QuickStep | “Mi ha

sportfair

(Di martedì 29 gennaio 2019), Iljoal centro di un caso di molestie di certo spiacevole, una donna lo hato Il gregario, Iljo, è statoto per molestie da una. Il fatto sarebbe avvenuto durante la Vuelta a San Juan, come rivelato dalla stessa donna ai microfoni di Telesoldiario: “Durante una foto mi ha poggiato i genitali addosso. Parlo un po’ di inglese, non sapevo nemmeno che ci fosse la Vuelta a San Juan, così mi hanno spiegato cosa stavano facendo, che stavano per gareggiare e io ho chiesto loro una foto. All’inizio ho pensato che il gesto non fosse volontario, poi ho capito che non si trattava affatto di un incidente quando li ho sentiti ridere. Sono andata al commissariato e ho sporto, il mio compagno ha visto tutto e può testimoniare. Non possono venire qui a trattare le donne ...