Chelsea | Higuain risponde così dopo le ultime critiche

Chelsea - Sarri carica Higuain : 'Ha esperienza ma deve adattarsi velocemente' : Dopo il turno di FA Cup riprende la Premier League con un turno infrasettimanale. Il Chelsea è impegnato a Bournemouth in una trasferta non di certo semplicissima ma la formazione di Maurizio Sarri ...

Chelsea - Higuain risponde a Salvini : «Mi attaccano perché valgo più di loro» : Gonzalo Higuain non smette di far parlare di sé. L'attaccante argentino ha appena lasciato il Milan per sposare il progetto del Chelsea e del suo ex mentore Maurizio Sarri, ma da Londra fa...

Il Chelsea rischia il blocco del mercato e Higuain potrebbe tornare alla Juventus (RUMORS) : Per Gonzalo Higuain non sembra esserci pace. Infatti, nelle ultime ora il "The Guardian" ha svelato che il Chelsea rischierebbe il blocco del mercato. La Fifa da tempo avrebbe deciso di mettere sotto la sua lente di ingrandimento i blues per alcune irregolarità sul trasferimento dei giovani. In particolare sarebbero ben 100 i casi messi in evidenza, perciò qualora venissero ravvisate della irregolarità il Chelsea verrebbe punito così come è ...

Higuain risponde alle critiche su Instagram dopo il passaggio al Chelsea : L'addio di Gonzalo Higuain al Milan si è ormai consumato da una settimana. Lui è già sceso in campo nel match di FA Cup tra Chelsea e Sheffield Wednesday e lo stesso ha fatto il suo erede, Piatek, ...

Chelsea - Giroud non le manda a dire a Higuain : “la sua presenza oscura il mio futuro…” : L’attaccante francese ha parlato dell’arrivo del Pipita a Stamford Bridge, soffermandosi su quella che potrà essere la loro convivenza L’arrivo di Gonzalo Higuain al Chelsea non ha di certo strappato un sorriso a Olivier Giroud, alquanto preoccupato per l’ingaggio del Pipita. AFP/LaPresse Protagonista di pochi spezzoni di partita negli ultimi mesi, l’attaccante francese si è soffermato sulla convivenza con ...

Gonzalo Higuain debutta col Chelsea : Willian gli offre di battere il rigore ma il Pipita rifiuta : E' iniziata con un clamoroso retroscena svelato alla fine della sfida di FA Cup con lo Sheffield Wdnesday giocata domenica, l'avventura di Gonzalo Higuain al Chelsea . Al termine della partita che i ...

Chelsea - Higuain si rifiuta di tirare un rigore all'esordio : Per la cronaca la gara si è conclusa con il punteggio di 3-0 in favore dei Blues che hanno così conquistato il passaggio del turno in Fa Cup.

Chelsea - debutto ok per Higuain : Sheffield Wednesday battuto 3-0 : Gonzalo Higuain ha esordito con la maglia del Chelsea scendendo in campo nel match di FA Cup che i Blues londinesi hanno vinto per 3-0 contro lo Sheffield Wednesday, squadra del Championship , il ...

FA Cup - Chelsea-Sheffield Wednesday 3-0 : esordio dal 1' per Higuain : Chelsea-Sheffield Wednesday 3-0 26' rig. e 83' Willian, 64' Hudson-Odoi Chelsea , 4-3-3, : Caballero; Azpilicueta, Ruediger, Christensen, Marcos Alonso; Kovacic, Ampadu , 65' Loftus Cheek, , Barkley , ...

FA Cup : il Chelsea di Higuain affonda lo Sheffield - Tottenham eliminato dal Crystal Palace : Il Chelsea batte in casa lo Sheffield Wednesday 3-0 e si qualifica agli ottavi di finale di FA Cup. Willian sblocca su rigore al 26', Hudson-Oloi raddoppia al 64' con un gran gol e nel finale, 83', va ...

FA Cup : il Chelsea passa ma Higuain non incide - ancora polemiche sul VAR : ROMA - Un debutto anonimo. Non è certo memorabile la prima di Higuain nel Chelsea di Sarri. I Blues comunque battono lo Sheffield Wednesday 3-0, con doppietta di Willian che supera i 50 gol in ...