Castellana Grotte L’insegnante Agata Liegi uccisa sulla provinciale per Putignano

Volley : Girone Blu - Castellana Grotte - Cuneo e Pordenone ok negli anticipi : ROMA - Il Girone Blu di A2 Maschile ha visto stasera disputarsi, in anticipo, tre incontri della 5a giornata . Il successo è arriso alle formazioni che giocavano in casa. Vittorie da tre punti per la ...

Superlega - Ravenna corsara - Castellana Grotte nei guai : BARI- Punti importanti per la Consar Ravenna che sbanca il Pala Florio in quattro set inguaiando ulteriormente la BCC Castellana Grotte . Il successo della squadra di Graziosi è meritato, costruito in ...

Volley - SuperLega 2019 : 19^ giornata - Ravenna sbanca Castellana Grotte e resta in corsa per i playoff : Si è concluso l’anticipo della diciannovesima giornata della SuperLega 2018-2019 di Volley maschile. La Consar Ravenna si è imposta sul campo della BCC Castellana Grotte con il risultato di 1-3 (25-20, 18-25, 28-30, 19-25). La formazione di Gianluca Graziosi prosegue così il proprio inseguimento ad un posto nei playoff, mentre gli uomini di Vincenzo Di Pinto incappano nella diciannovesima sconfitta della stagione e restano all’ultimo ...

Volley : Superlega - Milano quinto sigillo - battuta Castellana Grotte : BARI - La Revivre Axopower Milano , nell'anticipo della 5a di giornata di ritorno , espugna il PalaFlorio di Bari centrando il quinto successo di fila ma stasera al cospetto di un' eccellente BCC ...

Volley - SuperLega 2019 : 18^ giornata - Milano batte Castellana Grotte al tie-break e rafforza il quinto posto : Milano ha sconfitto Castellana Grotte per 3-2 (27-25; 21-25; 25-22; 24-26; 15-13) nell’anticipo della 18^ giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I ragazzi di Andrea Giani, reduci dalla roboante vittoria contro Modena davanti ai 12400 spettatori del Forum, sono volati in Puglia per affrontare il fanalino di coda e hanno sofferto più del previsto: la Revivre è riuscita comunque a spuntarla al termine di ...

Volley : Superlega - Castellana Grotte rescinde con Davide Kovac : Castellana Grotte, BARI,- Davide Kovac non è più un giocatore della New Mater Volley Castellana Grotte e di Davide Kovac. La società pugliese ed il giocatore serbo hanno deciso di interrompere il loro ...

Fanove di Castellana Grotte : presentata a Bari la 328/ma edizione In programma la notte dell'11 gennaio : Aldo Patruno, Direttore del Dipartimento Turismo ed Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio " sono un'esperienza da vivere intensamente. Quando una manifestazione arriva alla sua ...

Presentata a Bari la trecentoventottesima edizione de "I Fanove" di Castellana Grotte : Aldo Patruno, Direttore del Dipartimento Turismo ed Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio – sono un'esperienza da vivere intensamente. Quando una manifestazione arriva alla sua ...

Presentazione de "I Fanove" di Castellana Grotte presso la Presidenza della Regione Puglia a Bari. : Aldo Patruno, Direttore del Dipartimento Turismo ed Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio. In rappresentanza del comune di Castellana Grotte parteciperanno il Sindaco Francesco de ...

Volley SuperLega La Globo BPF Sora vince in rimonta 3-1 lo scontro salvezza con Castellana Grotte. : La Globo Banca Popolare del frusinate Sora vince 3-1 in rimonta l'importante scontro diretto per la salvezza di Bari contro la BCC Castellana Grotte, facendo un importante passo in avanti in ...

21 dicembre - La PREMIATA FORNERIA MARCONI in concerto nelle Grotte di Castellana - Bari - : Grotte D'INVERNO 2018 Grotte d'Inverno 2018 è un mese di eventi, escursioni, spettacoli e iniziative a 70 metri di profondità , e non solo, con il programma che prevede appuntamenti nella Grave delle ...

Grotte di Castellana - progetto di riqualificazione Si punta al finanziamento regionale : ... attraverso nuovi marciapiedi e piste ciclabili, troveranno un nuovo piazzale con fontane, specchi d'acqua, prati e una pineta rinnovata con uno spazio per spettacoli all'aperto. Il progetto si ...

Civitanova Castellana Grotte - risultato finale 3-1 - streaming video Rai : game over - volley - : Diretta Civitanova Castellana Grotte streaming video Rai, orario e risultato live della partita di pallavolo per la Superlega di volley , oggi 15 dicembre, .

Volley - SuperLega 2019 : 12^ giornata - Civitanova batte Castellana Grotte nell’anticipo. La Lube attende De Giorgi : Seconda vittoria consecutiva per Civitanova dopo le dimissioni di Medei, la Lube ha sconfitto Castellana Grotte per 3-1 (25-22; 25-21; 17-25; 25-18) nell’anticipo della dodicesima giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. In attesa che arrivi il nuovo allenatore Fefé De Giorgi (previsto per lunedì, esordirà contro il Karlovarsko in Champions League), i ragazzi guidati da coach Camperi non hanno fatto ...