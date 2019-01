stabiachannel

: #Cronaca #Castellammare - Quagliarella, il ct Mancini ha scelto: l'uomo dei record torna in nazionale LEGGI LA NEWS… - StabiaChannel : #Cronaca #Castellammare - Quagliarella, il ct Mancini ha scelto: l'uomo dei record torna in nazionale LEGGI LA NEWS… - vvlnapoli : Quagliarella, festa a Castellammare e punta a un altro record al San Paolo: La doppietta di sabato contro l'Udinese… - rep_napoli : Quagliarella, festa a Castellammare e punta a un altro record al San Paolo [news aggiornata alle 12:33] -

(Di martedì 29 gennaio 2019) 11 gol consecutivi eeguagliato di Gabriel Batistuta, 16 gol in campionato in 20 presenze fanno di lui l'attaccante italiano più prolifico al momento in circolazione. Il ct della nazionale ...