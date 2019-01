stabiachannel

: #Cronaca #Castellammare - Incendio nel garage del cinema, sul posto due unità dei vigili del fuoco LEGGI LA NEWS:… - StabiaChannel : #Cronaca #Castellammare - Incendio nel garage del cinema, sul posto due unità dei vigili del fuoco LEGGI LA NEWS:… -

(Di martedì 29 gennaio 2019) Momenti di paura questo pomeriggio in via Regina Margherita, pieno centro di. NeldelStabia Hall, per cause ancora da accertare, si è sviluppato unche ha reso ...