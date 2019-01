Caso Vannini | esplode la rabbia in aula | pena più che dimezzata al capofamiglia Video

Caso Vannini - pena ridotta da 14 a 5 anni per Antonio Ciontoli. Scoppia caos in aula appello : Secondo la Corte, il 21enne morto a Ladispoli il 18 maggio del 2015 per un colpo di pistola partito dal militare in circostanze mai chiarite mentre era in casa della famiglia della fidanzata, non fu vittima di un omicidio volontario ma colposo