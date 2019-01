Caso Sea Watch | Fedriga contro appello dei medici ' Scorretti' Serracchiani ' È come Orbán'

Il vicolo cieco del governo sul Caso Sea Watch : Mentre i ministri del governo gialloverde sono in aperta competizione su chi meriti di farsi processare per primo nel caso della Diciotti, stasera il vicepremier Luigi Di Maio incontrerà i senatori del M5s appartenenti alla Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato (secondo indiscrezioni del

Caso Sea Watch - Miccichè : "Che paese sta diventanto l'Italia?" : Dopo la visita a sorpresa di alcuni parlamentari a bordo della nave Sea Watch, interviene Gianfranco Miccichè che difende l'iniziativa umanitaria

Sea Watch : 5° giorno al largo di Siracusa - il Caso alla Corte europea - : Il governo deposita a Strasburgo la sua memoria difensiva sostenendo che la giurisdizione appartiene all'Olanda e che, una volta sciolto questo nodo, l'Italia è pronta ad offrire un corridoio ...

Sea Watch : 5° giorno al largo di Siracusa - il Caso alla Corte europea : Sea Watch: 5° giorno al largo di Siracusa, il caso alla Corte europea Il governo deposita a Strasburgo la sua memoria difensiva sostenendo che la giurisdizione appartiene all'Olanda e che, una volta sciolto questo nodo, l’Italia è pronta ad offrire un corridoio umanitario. Sulla nave è rischio emergenza ...

Governo : Caso Sea Watch alla Corte Ue - corridoio verso Olanda. Di Maio : pronti a incidente diplomatico : Al Senato i 5 Stelle non si opporranno alla richiesta arrivata dai magistrati di Catania intenzionati a processare il ministro dell’Interno per abuso di potere e sequestro di persona. Ordinanza della Capitaneria di porto interdice la navigazione a mezzo miglio dalla “Sea Watch 3”. Nel pomeriggio delegazione dem vsiterà la nave e i suoi passeggeri...

Palazzo Chigi : Caso Sea Watch a Corte europea dei diritti dell'uomo : "Il caso Sea Watch è all'attenzione della Corte europea dei diritti dell'uomo" e "l'Italia ritiene che la giurisdizione appartenga all'Olanda, in quanto Paese di bandiera della nave che ha effettuato ...

Sea Watch - P.Chigi : Caso a Corte Ue diritti uomo - domani memoria Italia-2- : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Sea Watch - P.Chigi : Obiettivo era salvataggio o creare Caso internazionale? : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Il governo : «Sul Caso Sea Watch ora decida la Corte europea» Videoscheda : La Capitaneria ha vietato navigazione e sosta per la «salvaguardia di ordine e sanità pubblica». Ma una delegazione Pd è salita sulla nave e denuncia: «Siamo indagati». Il governo: «La giurisdizione appartenga all’Olanda, in quanto paese di bandiera della nave che ha effettuato il salvataggio in acque internazionali»

Sea Watch 3 - Governo : “Caso alla Corte europea - pronti a corridoi umanitari per l’Olanda” : Il Governo fa sapere di essere pronto a mettere a disposizione dei migranti a bordo della Sea Watch 3 corridoi umanitari per arrivare in Olanda. Ora il caso, fa sapere Palazzo Chigi, verrà giudicato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo: per l'esecutivo la giurisdizione sul caso è dell'Olanda e non dell'Italia.Continua a leggere

Il governo : «Sul Caso Sea Watch adesso decida la Corte europea» Videoscheda : La Capitaneria ha vietato navigazione e sosta per la «salvaguardia di ordine e sanità pubblica». Ma una delegazione Pd è salita sulla nave e denuncia: «Siamo indagati». Il governo: «La giurisdizione appartenga all’Olanda, in quanto paese di bandiera della nave che ha effettuato il salvataggio in acque internazionali»

Caso Sea Watch 3 - Nordio contro la Boldrini : i 'naufragi' sono organizzati dagli scafisti : Il Caso Sea Watch 3 tiene aperto il dibattito sull'accoglienza dei migranti oramai da giorni. Questa mattina si è registrato un vivace botta e risposta tra Carlo Nordio, procuratore aggiunto della Repubblica a Venezia ed ex pubblico ministero, e l'ex Presidente della Camera Laura Boldrini. Entrambi erano ospiti di Myrta Merlino a L'aria che tira, il popolare talk show trasmesso da La7. Nordio, interpellato in merito alla sua vasta esperienza ...

Ostaggi della propaganda : governo senza soluzioni per il Caso Sea Watch 3. E pure l'Ue non batte alcun colpo : Stavolta da Bruxelles non è arrivato nemmeno un monito, un suggerimento, una dichiarazione. Niente. Il caso Sea Watch 3, da 4 giorni ferma al largo di Siracusa senza poter sbarcare i suoi 47 migranti soccorsi nel Mediterraneo, rimbalza tra le polemiche del dibattito italiano, gli insulti anche sessisti a Stefania Prestigiacomo di Forza Italia che ieri è salita a bordo della nave della ong olandese insieme a Nicola Fratoianni di ...

Migranti : Gruppo Zaia - su Caso Sea Watch massimo sostegno a Salvini : Venezia, 28 gen. (AdnKronos) - “massimo sostegno al ministro dell’Interno Matteo Salvini per tutto il lavoro che sta facendo nel campo dell’immigrazione e la lotta che sta portando avanti contro i trafficanti di vite umane”. A dirlo è Alberto Villanova, Consigliere regionale del Gruppo Zaia Presiden