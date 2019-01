Caserta | papà si sente male in macchina con sua figlia | Luigi muore a 46 anni

Blastingnews

(Di martedì 29 gennaio 2019) Nuovo drammatico episodio in cui a perdere la vita è una giovane persona. Nel dettaglio, la vicenda in questione si è verificata in provincia di, nella notte di lunedì 28 gennaio, tra i comuni di Marcianise e Capodrise.Laudato è deceduto a soli quarantaseidopo un malore che lo ha colpito mentre si trovava incon la. Secondo quanto riferiscono i media locali, infatti, in particolare il sito Teleclubitalia.it, l'uomo aveva raggiunto suaper riportarla a casa, ma nel tragitto che stavano facendo si è improvvisamente sentito. Poche ore dopo, purtroppo, si è dovuta certificare la sua morte.Tragedia in provincia di: giovane padrea causa di un malore improvviso Stando a quanto si apprende dal sito in questione, infatti, mentre i due si trovavano in, l'uomo, conosciuto come "Gigino ‘o napoletano", ha spiegato alla ...