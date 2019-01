CasaPound | dal Campidoglio ok a mozione di sgombero edificio occupato

Sgombero CasaPound a Roma - ok a mozione dal Campidoglio - Sky TG24 - : L'assemblea capitolina approva la proposta del Pd che impegna Raggi a predisporre lo Sgombero dell'edificio di via Napoleone. Anche il M5s vota a favore. Dem e 5s incalzano Salvini. Il vicepremier: "...

Pascucci (Italia in Comune) : indegno far manifestare CasaPound fuori dal Cara : “Mentre le Forze dell’Ordine continuano a caricare i migranti sui pullman per portarli via dal Cara di Castelnuovo di Porto le Istituzioni preposte trovano il tempo di autorizzare un’indegna manifestazione di dieci militanti di Casapound che esultano di fronte a donne e bambini che vengono cacciati senza sapere quale sarà la loro destinazione”. Così in una nota il coordinatore nazionale di Italia in Comune, Alessio ...