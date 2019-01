Casale Monferrato | il giallo delle ossa umane ritrovate in un sacco lungo la riva del Po

Blastingnews

(Di martedì 29 gennaio 2019) Si era inoltrato nella campagna dell’Alessandrino,gli argini del Po, insieme al suo cane nel tardo pomeriggio di lunedì: arto su di un isolotto trae Frassineto è successo qualcosa di strano. L’animale si è improvvisamente allontanato, inoltrandosi tra i cespugli. Il suo proprietario, un giardinierese di 41 anni, non poteva credere alla propria vista quando il cane ha fatto ritorno con il suo insolito bottino di caccia: stringeva in bocca quello che sembrava a tutti gli effetti un osso umano. A quel punto ha deciso di seguire la bestia in mezzo alla vegetazione, finché non è arto sulladel fiume. Sotto un albero, in una parte di terreno ancora ghiacciata, c’era un sacchetto nero dell’immondizia aperto da cui fuoriuscivano alcuni resti umani: un teschio, una mandibola e diversi frammenti diPer chiarire il mistero bisognerà eseguire ...