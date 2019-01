Cardito | confessa il compagno della mamma del piccolo Giuseppe | ' Aveva rotto il letto'

Cardito - bimbo ucciso di botte - confessa il patrigno : Al termine di un lungo interrogatorio, ha confessato Tony Essoubti Badre, 24enne di Cardito, in provincia di Napoli, fermato formalmente dalla Procura di Napoli con l’accusa di omicidio volontario e tentato omicidio per aver picchiato fino a uccidere Giuseppe di 7 anni e ferito gravemente la sorellina di 8, figli della sua compagna. Illesa, la terza bimba di 4 anni, figlia della coppia. I bambini sarebbero stati colpiti con calci e pugni ...

Bimbo ucciso a Cardito - confessa il patrigno : 'Avevano rotto il lettino nuovo' : Ha ucciso il piccolo Giuseppe a calci e pugni perché aveva rotto la sponda del lettino nuovo. Con questa motivazione, Tony Essoubti Badre, 24 enne di origini marocchine, ha confessato nella notte davanti ai carabinieri che lo stavano interrogando di essere lui il responsabile della morte del piccolo di 7 anni e di aver ferito gravemente la sorellina di 8, nate entrambi da una precedente relazione della sua compagna. I bambini, secondo numerosi ...

Cardito - confessa il 24enne : bambino ucciso per aver rotto il letto - : Il 24enne, fermato per omicidio volontario, e tentativo di omicidio avrebbe raccontato il movente dopo un lungo interrogatorio dicendo: "Avevamo fatto sacrifici per comprarlo"

Cardito - bimbo ucciso perché "aveva graffiato un mobile" : Tony confessa : "Li ho picchiati perché davano fastidio, rompevano tutto, e non stavano al loro posto": ci sarebbe la confessione del 24enne...