Caos Palermo | l’ad | “finora abbiamo ricevuto solo sospetti e critiche”

(Di martedì 29 gennaio 2019) "I tifosi chiedono chiarezza? Vorrei fare una riflessione preliminare.appena preso in carico una societa' piena di problemi, sulla quale pendeva una sentenza della Cassazione fino a venerdi' scorso. Finorae critiche. Nessuno pero' ha mai rilevato l'onere di cui si fa carico chi l'ha acquistata". Sono le dichiarazioni dell'amministratore delegato delEmanuele Facile. Il dirigente delparla in relazione agli ultimi dubbi sul passaggio di proprietà del. "Per quanto riguarda il mercato – dice Facile – il direttore sportivo e l'allenatore ritengono che la rosa delsia piu' che completa. La squadra e' prima in classifica".