Calendario Test MotoGP 2019 | date | programma | orari e tv

F1 - Test 2019 : quando iniziano? Calendario - date - programma e orari : Il circus della Formula 1 è in letargo da diverse settimane per la sosta invernale, ma tra tre settimane si torna in pista per i Test ufficiali pre-stagionali di Barcellona in vista della stagione 2019. Il Mondiale di F1 comincerà ufficialmente il 17 marzo con la prima tappa australiana, che si disputerà come di consueto sul tracciato cittadino di Melbourne Park, perciò i 10 team iscritti al Campionato sfrutteranno le due finestre di Test di ...

MotoGP - Test Sepang 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario e le date : Sta per iniziare la stagione della MotoGP! Il Mondiale prenderà il via soltanto a marzo ma in precedenza avranno luogo i fondamentali Test invernali che scatteranno già tra il 6 e l’8 febbraio sul circuito di Sepang, in Malesia. A poco più di un mese dall’attesissimo GP del Qatar, i bolidi accenderanno i motori e i piloti faranno un punto della situazione in vista proprio del campionato. Ci aspettano tre giorni davvero molto ...

Calendario F1 2019 : date - programma - orari e tv dei 21 GP del Mondiale e dei test : Il 2018 ci sta per salutare e le squadre del Mondiale di Formula Uno stanno lavorando alacremente per arrivare all’avvio della prossima stagione nel migliore dei modi. Il Circus inizierà il proprio viaggio a Melbourne, in Australia, il 17 marzo. Dopo un tour di un mese in Asia, da maggio si correrà in Europa (ad eccezione del 10 giugno in cui è inserito il GP di Canada), dalla Spagna (Montmelò) fino a Monza, con il GP d’Italia ...

Calendario Test F1 2019 : date - programma - orari e tv : Non si è ancora concluso il 2018 che è già tempo di pensare alla prossima stagione. Il Mondiale di Formula Uno è più vicino di quello che si pensi e, infatti, le scuderie tra poco meno di due mesi saranno già impegnate nei consueti Test pre-stagionali. Come tradizione il via ufficiale lo vedremo con gli otto giorni di Barcellona. Tra il 18-21 febbraio e 26 febbraio-primo marzo, vedremo finalmente all’opera le nuove monoposto in versione ...

Calendario Test MotoGP 2019 : date - programma - orari e tv : Signore e signori, tra 40 giorni esatti la MotoGP tornerà in pista. Il Mondiale 2019 è molto più dietro l’angolo di quel che si pensi. I piloti, infatti, tra poco più di un mese inizieranno a fare sul serio, con i primi Test pre-stagionali, in vista di un Calendario quanto mai fitto. Il primo assaggio della MotoGP lo vivremo con la tre-giorni di Sepang, in Malesia, il 6-7-8 febbraio 2019. Dopo due settimane, poi, i protagonisti saranno di ...

