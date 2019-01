Buon San Valentino 2019 | citazioni | lettera e migliori post Facebook

Salute - da Lancet arriva la “dieta sana universale” : “Con Buon i propositi - ma impraticabile” : Quello della Commissione Eat- Lancet “è un sogno di mezzo inverno, in cui aspirazioni più che legittime e un proposito condivisibile, ovvero quello di migliorare la nostra alimentazione e la Salute del pianeta, cozza con la vita di tutti i giorni. Se andiamo a vedere le diverse indicazioni, infatti, francamente non le condivido: le trovo davvero poco praticabili, e in alcuni casi scorrette”. Lo afferma all’Adnkronos Salute ...

Salute - da Lancet arriva la “dieta sana universale” : “Con Buon i propositi - ma impraticabile” : Quello della Commissione Eat- Lancet “è un sogno di mezzo inverno, in cui aspirazioni più che legittime e un proposito condivisibile, ovvero quello di migliorare la nostra alimentazione e la Salute del pianeta, cozza con la vita di tutti i giorni. Se andiamo a vedere le diverse indicazioni, infatti, francamente non le condivido: le trovo davvero poco praticabili, e in alcuni casi scorrette”. Lo afferma all’Adnkronos Salute ...

Un regalo per tutta la famiglia? Home charging Station di Varta : una Buona idea per #sanvalentino : Quando si comincia ad allargare la famiglia, ogni regalo per lui o per lei diventa spesso anche allargato a tutti. L’amore che si festeggia a San Valentino poi non potrebbe essere inteso meglio se non con l’idea stessa di famiglia. E allora perché non pensare a qualcosa di utile anche per la festa degli innamorati? Oggi vi parliamo di una Home charging Station di Varta, dove tutti possono mettere in carica contemporaneamente fino a ...