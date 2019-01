: #Brexit: sì a emendamento non vincolante contro no deal. Passa iniziativa bipartisan non appoggiata dal governo - TgLa7 : #Brexit: sì a emendamento non vincolante contro no deal. Passa iniziativa bipartisan non appoggiata dal governo - Cyber_Feed : Ultim'ora #Brexit,passa emendamento anti 'no deal' - NotizieIN : Brexit,passa emendamento anti 'no deal' -

La Camera dei Comuni ha approvato con 318sì contro 310no un primo'correttivo' sulle proposte di Theresa May per un piano B sullache raccomandava di escludere a priori l'opzione di un'uscita del Regno Unito dall'Ue senz'accordo. L',elaborato trasversalmente dalla deputata Tory moderata Caroline Spelman e dal laburista Jack Dromey, ha in ogni caso un carattere non vincolante per l'esecutivo.(Di martedì 29 gennaio 2019)