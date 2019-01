Brexit | rinvio bocciato May si inchina ai falchi | la Ue riapra il negoziato

Brexit - bocciato l'emendamento sul rinvio dell'uscita dall'Europa : La Camera dei Comuni dice sì. Westminister, infatti, ha approvato l'emendamento, su richiesta avanzata dalla premier Theresa May, per cercare di ridiscutere con l' Europa l'accordo sulla Brexit e di ...

Brexit - rivincita May : sì alla modifica dell’accordo con la Ue - no al rinvio dell’uscita. Bruxelles : no a modifiche : la premier britannica, che ieri sera ha ottenuto il sostegno del Parlamento per tornare a Bruxelles, riaprire i negoziati e ottenere cambiamenti vincolanti all'accordo con l'Unione Europea. Ma da Bruxelles arriva una doccia gelata: per Donald Tusk, presidente del Consiglio europeo, che ribadisce che «la backstop fa parte dell'accordo concordato e l'accordo non sarà riaperto o modificato»...

Brexit - rivincita della May : sì alla modifica dell’accordo con la Ue - no al rinvio dell’uscita : Passa l’emendamento, appoggiato dalla premier, che le affida il mandato di rinegoziare con la Ue il «backstop» irlandese.Bocciata invece una proposta che chiedeva di rinviare di nove mesi l’uscita del Regno Unito. Ora la parola spetta a Bruxelles che non pare avere nessuna intenzione di rinegoziare. Il leader dell’opposizione Corbyn: rinvio della Brexit è inevitabile...

I Comuni bocciano un emendamento a favore del rinvio della Brexit. Prossimo voto il 13 febbraio : La Camera dei Comuni britannica ha bocciato l'emendamento della laburista Yvette Cooper che mirava a imporre al governo di chiedere un rinvio della data di divorzio, fissata per il 29 marzo 2019. Nella mozione rigettata anche la richiesta a Bruxelles di prorogare l'Art. 50 di nove mesi, nel caso in cui May non avesse trovato una maggioranza in Parlamento su un nuovo piano entro il 26 febbraio. L'emendamento Cooper avrebbe allontanato il rischio ...

Brexit - May "impegno a modifica accordo Ue sul backstop"/ Voto Piano B il 13 febbraio : Corbyn "verso rinvio" : Brexit, May: 'Voto in Parlamento sul Piano B il 13 febbraio'. Impegno a rinegoziare accordo Ue sul backstop: lo spettro del no deal in Regno Unito

Si va verso il rinvio della Brexit - la May chiede più tempo : Ore cruciali per la Brexit, per la May e per l’Ue. A Westminster, nella Camera dei Comuni, Theresa May ha

Brexit : May - rinvio non serve a niente : Un rinvio della Brexit, attraverso l'estensione dell'articolo 50 oltre la data di divorzio di Londra dall'Ue prevista per il 29 marzo", "non risolverebbe la situazione". Lo ha detto la premier Theresa ...