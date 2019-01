BREXIT | MAY VOTO CRUCIALE IL 13 FEBBRAIO Piano B o no-deal | distanza a

BREXIT - May : 'Il nuovo voto sul piano B entro il 13 febbraio' : E rischia di mettere il Paese di fronte al "pericolo d'uno sconsiderato no deal" che imprese e sindacati giudicano "catastrofico per l'economia e i posti di lavoro". Così Jeremy Corbyn nella sua ...

BREXIT - Juncker alla May : impossibile rinegoziare l'accordo : Non è possibile rinegoziare l'accordo sulla Brexit. Così Jean Claude Juncker, il presidente della Commissione europea chiude la porta in faccia alla premier inglese Theresa May. Il primo ministro ...

Si va verso il rinvio della BREXIT - la May chiede più tempo : Ore cruciali per la Brexit, per la May e per l’Ue. A Westminster, nella Camera dei Comuni, Theresa May ha

BREXIT - Theresa May vuole riaprire l’accordo con la Ue : Oggi la Camera dei Comuni torna a esprimersi sull’uscita della Gran Bretagna dalla Unione europea: al voto prima gli emendamenti proposti dai parlamentari e poi il “piano B” della premier. Vi siete persi negli sviluppi dei negoziati? Ecco un breve riassunto ...

BREXIT - si spaccano i ribelli che hanno bocciato l'accordo di Theresa May : ... questa non è, dicono gli economisti e anche Mario Draghi da Francoforte, la soluzione migliore né per l'economia britannica che si gioverebbe più dell'accordo negoziato da May con la Ue né per la ...

BREXIT : May - rinvio non serve a niente : Un rinvio della Brexit, attraverso l'estensione dell'articolo 50 oltre la data di divorzio di Londra dall'Ue prevista per il 29 marzo", "non risolverebbe la situazione". Lo ha detto la premier Theresa ...

BREXIT - la premier May non cede su No deal : è scontro con Corbyn : «Assicurare che il Regno Unito esca dall'Ue con un deal» è l'unica garanzia per evitare un no deal: lo ha ribadito la premier Tory, Theresa May, nel Question Time di oggi...

Terremoto BREXIT - Dyson e Sony lasciano il Regno Unito. Governo May sotto pressione : E' un Governo in evidente difficoltà quello che reagisce alle ultime pesanti defezioni di grandi aziende dal Regno Unito. Il segretario di Stato al Commercio Liam Fox ha affermato che da quando è stata votata la Brexit, nel 2016 il Paese ha richiamato più investimenti dall'estero di Germania e Francia messe insieme. "Quindi chiaramente sia un paese attraente per le aziende e per gli investimenti diretti", ha rivendicato a margine del Forum di ...