Brexit | la Camera dei Comuni dice sì a modifica accordo con Ue

Brexit - domani nuovo voto alla Camera Comuni. Scatta allarme supermercarti - ‘no deal’ svuota scaffali e fa aumentare i prezzi : Prende il via una settimana decisiva per la Brexit. I parlamentari britannici sono al lavoro su diversi emendamenti che saranno votati domani alla Camera dei Comuni, nel tentativo di riportare sui binari l'accordo con l'Ue dopo la pesante bocciatura - il 15 gennaio scorso - dell'intesa raggiunta dalla premier Theresa May. Ma intanto, nel Regno Unito, Scatta l'allarme anche all'approvvigionamento di prodotti alimentari qualora maturerebbe ...

Brexit - May supera il voto di fiducia alla Camera dei Comuni : La Camera dei Comuni ha respinto la mozione di sfiducia presentata dai laburisti contro il governo guidato dalla premier Theresa May. In totale, 306 deputati hanno votato a favore del governo e 325 hanno votato contro. La mozione è stata dunque respinta per 19 voti....

Brexit : la lunga notte di Theresa May - no della Camera dei Comuni : Si chiude con 432 voti contrari e 202 favorevoli una delle notti più lunghe per Westminster. Il Parlamento inglese ha votato contro l'accordo faticosamente raggiunto con l'Unione Europea da Theresa May per l'uscita dall'UE producendo quella che è stata definita la più pesante sconfitta parlamentare dell'era democratica. Si contano 118 voti ribelli tra le file dei conservatori e 3 voti discordanti nel partito laburista ma la partita resta aperta ...

Brexit - la Camera dei comuni britannica boccia l’accordo con Ue. la May non si dimette : “Si voti la fiducia”. Juncker - Gb chiarisca intenzioni il più presto possibile : La Camera dei comuni britannica ha bocciato a grande maggioranza il piano di accordo sulla Brexit negoziato con l'Unione Europea dal governo della premier Theresa May. Theresa May, a questo punto, ha chiesto alle opposizioni di presentare una mozione di fiducia sul suo governo stasera, per discuterla domani e vedere, dopo il voto negativo dei comuni sull'accordo sulla Brexit, se l'esecutivo dispone ancora del sostegno di una maggioranza. La ...

