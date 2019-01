Brexit | Juncker alla May | impossibile rinegoziare l' accordo

Brexit - Juncker dopo il voto : "Il tempo è quasi scaduto" : Il 'no' della Camera dei Comuni all'accordo sul Brexit preoccupa l'Unione Europea. Subito dopo il voto la Commissione ha pubblicato una lettera di Jean-Claude Juncker, con la quale il Presidente della Commissione comunicava di "aver preso atto con rammarico del risultato della votazione alla Camera dei Comuni". Juncker ha fatto sapere che il processo di ratifica dell'accordo andrà avanti, anche se non è per nulla chiara la posizione della ...

Brexit - Juncker : sale rischio no deal : 21.15 "Con rammarico prendo nota del risultato del voto" ma "da parte Ue il processo di ratifica dell'accordo di recesso prosegue". Così il presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker. "Il rischio di un'uscita disordinata è aumentata con il voto di stasera. Mentre non vogliamo che accada, la Commissione proseguirà il suo lavoro per assicurare che l'Ue sia pienamente preparata. Chiedo al Regno Unito di chiarire le sue intenzioni il ...

Brexit - la Camera dei comuni britannica boccia l’accordo con Ue. la May non si dimette : “Si voti la fiducia”. Juncker - Gb chiarisca intenzioni il più presto possibile : La Camera dei comuni britannica ha bocciato a grande maggioranza il piano di accordo sulla Brexit negoziato con l'Unione Europea dal governo della premier Theresa May. Theresa May, a questo punto, ha chiesto alle opposizioni di presentare una mozione di fiducia sul suo governo stasera, per discuterla domani e vedere, dopo il voto negativo dei comuni sull'accordo sulla Brexit, se l'esecutivo dispone ancora del sostegno di una maggioranza. La ...

Brexit - lettera di Juncker e Tusk alla May sulle frontiere irlandesi : 'Backstop temporaneo e solo se necessario' : I presidenti della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker , e del Consiglio europeo, Donald Tusk , in una lettera inviata al premier britannico, Theresa May , hanno offerto maggiori rassicurazioni sul '...

Brexit : nel pomeriggio nuovo colloquio May-Juncker : colloquio telefonico tra il Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker e la Premier britannica Theresa May atteso per il pomeriggio di oggi, 4 gennaio. colloquio che intende aggiornare ...

Brexit - scambio di battute May-Juncker : 'Come mi hai chiamata?'. VIDEO - : La premier britannica e il presidente della Commissione Ue sono stati ripresi durante un acceso confronto a margine del summit del 14 dicembre. May avrebbe accusato Juncker di averla definita "...

L'Europa di prepara al 'no deal' sulla Brexit con Londra - dice Juncker : Il Consiglio europeo riconferma le sue conclusioni del 25 novembre 2018, in cui ha approvato l'accordo di ritiro e ha approvato la dichiarazione politica - si legge nelle conclusioni - l'Unione tiene ...

Juncker : su Brexit Londra si decida : 0.29 Sulla Brexit "i nostri amici britannici devono dire quello che vogliono". Lo ha detto il presidente della Commissione, Juncker, durante una conferenza stampa al termine del Vertice europeo, annunciando che mercoledì l'esecutivo comunitario pubblicherà i piani per un'uscita di Londra senza accordo. "La Commissione pubblicherà il 19 dicembre tutte le informazioni utili che riguardano la preparazione di un 'no-deal'. I preparativi sono sono ...

Brexit : May chiede «aiuto» alla Ue ma incassa il «no» di Juncker e Merkel : «Abbiamo detto che non c'è un'ulteriore apertura sull'accordo di uscita» della Gran Bretagna dalla Ue. Così la cancelliera Angela Merkel ha commentato l'incontro con la premier britannica Theresa May, ...

Brexit - Tusk e Juncker : lo spazio di trattativa è nullo : Quest'ultima, però, impedisce al Regno Unito il perseguimento di una politica commerciale autonoma, ad esempio in materia di dazi. Ieri Theresa May ha fatto sapere che il meaningful vote del ...

Brexit - Juncker : “L’accordo non si cambia”. E anche Berlino conferma : “Nessuna riapertura del negoziato” : Impegnata in un ‘tour diplomatico’ nel tentativo di salvare l’intesa sulla Brexit. Theresa May, nel giorno in cui il suo Parlamento avrebbe dovuto votare l’accordo, incontra il premier olandese Mark Rutte, a Berlino la cancelliera tedesca Angela Merkel per chiedere aiuto in Europa. Ma Berlino taglia corto: “Spero che May e Merkel si augurino Buon Natale, ed un felice anno nuovo. – ha detto il ministro tedesco agli ...