Boxe femminile | 17 azzurre convocate per il training camp di Assisi

Ring Rooster – Presente lo spettacolo della Boxe femminile : atlete e dettagli sui match in porgramma al Teatro Principe di Milano : Anche la Boxe femminile darà spettacolo sul quadrato di Ring Rooster, evento in programma il prossimo 9 febbraio al Teatro Principe di Milano La Boxe femminile sarà protagonista a Ring Rooster, sabato 9 febbraio, al Teatro Principe di Milano. Organizzata dal Francis Boxing Team di Francis Rizzo in collaborazione con la palestra Rocky Marciano di Elvis Bejko, la manifestazione prevede quattro combattimenti di pugilato tra donne: 3 ...

Boxe femminile - Raffaele Bergamasco nominato miglior allenatore dell’Asia nel 2018. Quanti trionfi con l’India : Il movimento indiano della Boxe femminile è in grande evoluzione e non stupisce che questa squadra abbia raggiunto il primo posto nella classifica del Guwahati 2017 AIBA Women’s Youth World Boxing Championships per la presenza di atlete che hanno dato un grande contributo in termini di risultati. Riscontri positivi, come è logico, che non sono frutto del caso e i meriti di questo successo sono anche di un pezzettino di Italia, ovvero di ...

Boxe femminile - Campionati Italiani 2018 : in archivio le semifinali - domani si assegnano i venti titoli tricolori : Si sono svolte oggi le semifinali femminili ai Campionati Italiani di Boxe, che per la diciassettesima volta sulle 96 edizioni di storia portano anche l’universo delle donne sul ring per contendersi il titolo di Campione d’Italia nelle dieci categorie previste. Sono state solo nove, però, le coppie di semifinali disputate, poiché nella categoria oltre gli 81 kg la finale è già definita, ed è Severin-Scalercio. Di seguito tutti i ...

Boxe femminile - Campionati Italiani 2018 : definite le semifinali a Pescara - ci sono Canfora e Carini : Al PalaSport Giovanni Paolo II di Pescara si sono disputati i quarti di finale dei Campionati Italiani Assoluti di Boxe femminile. Si sono così definite le semifinali. A differenza di quanto annunciato alla vigilia dell’evento, non hanno partecipato diverse big del nostro movimento come Alessia Mesiano e Irma Testa. Spiccano invece Angela Carini (69 kg) e Assunta Canfora (75 kg), entrambe in semifinale dove se la dovranno vedere contro ...

Boxe femminile - Campionati Italiani 2018 : sorteggiati i tabelloni - presenti tutte le big azzurre : A Pescara si disputano i Campionati Italiani Assoluti 2018 di Boxe, la 96^ edizione maschile è incominciata ieri con la disputa dei quarti di finale. Oggi spazio alle donne, in palio i pass per le semifinali di domenica. A Montesilvano si è disputato il sorteggio dei vari tabelloni della competizione in rosa che si preannuncia particolarmente interessante vista la presenza di diverse big della nostra Nazionale come Alessia Mesiano, Irma Testa, ...

Boxe femminile - Mondiali 2018 : assegnati i dieci titoli - tutti i risultati e le nuove Campionesse : A New Delhi (India) si sono conclusi i Mondiali 2018 di Boxe femminile, oggi nella capitale sono stati assegnati i dieci titoli in palio. Di seguito tutti i risultati degli atti conclusivi della rassegna iridata, ricordiamo che l’Italia torna a casa senza medaglie e con solo due atlete ai quarti di finale (Alessia Mesiano e Flavia Severin): 48 KG – L’indiana Mary Kom conquista il sesto titolo iridato della carriera. ...