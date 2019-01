motorinolimits

: Bottas e il rally: esperienza da ripetere - BarbaraPremoli : Bottas e il rally: esperienza da ripetere - MotoriNoLimits : Bottas e il rally: esperienza da ripetere - f1grandprixit : #F1 | #Bottas entusiasta dell’esperienza all’ #ArcticLapland: “Non sarà il mio ultimo rally” -

(Di martedì 29 gennaio 2019) Valtterici ha preso gusto e, dopo il debutto lo scorso weekend nell’Arctic Lapland in Finlandia – 5° finale, con vittoria in una speciale -, dice di volere fare piùin futuro: “Dopo aver corso, amo ancora di più i. E’ necessario fare più pratica e richiede massima concentrazione, ma in F1 … L'articoloe ildaMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.