Borsa Milano cauta Rally di Astaldi

Borsa Milano al palo - corre Azimut : ANSA, - Milano, 29 GEN - Parte in sordina Piazza Affari , -0,01%, in un panorama europeo senza direzione con Francoforte che perde terreno , -0,33%, mentre Londra sale , +0,50%, in attesa del nuovo ...

ANSA, - Milano, 29 GEN - Piazza Affari apre in leggero calo. Il Ftse Mib cede lo 0,07% a 19.593 punti.

Borsa Milano giù con Cnh e Unicredit : ANSA, - Milano, 28 GEN - Prima seduta di settimana debole per Piazza Affari, che ha pagato con le altre Borse europee più le incertezze di Wall street dopo i 'warning' di Caterpillar e Nvidia che i ...

ANSA, - Milano, 28 GEN - Seduta negativa per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dell'1,02% a 19.608 punti.

Borsa : Europa fiacca - Milano -0 - 20% : ANSA, - Milano, 28 GEN - Le Borse europee si mostrano fiacche con l'indice d'area Stoxx 600 che lascia sul terreno un quarto di punto. Le vendite impattano in particolare su energia, beni di prima ...

Borsa Milano rafforza rialzo - corrono Azimut - Stm : ** Gli investitori hanno apprezzato l'attendismo di Mario Draghi che ieri ha confermato l'impegno a mantenere una politica più accomodante possibile in un contesto di rischi al ribasso sulla crescita.

Borsa : Europa in rialzo - Milano +0 - 75% : Un dato è influenzato dalla Brexit e dallo stato dell'economia globale. Resta più contenuta Londra , +0,24%, mentre viaggiano sugli stessi livelli Parigi , +0,89%, e Milano , Ftse Mib +0,75% a 19.712 ...

Borsa Milano tiene dopo Draghi - vola Stm : ANSA, - Milano, 24 GEN - Piazza Affari leggermente più solida delle altre Borse europee dopo le indicazioni della Bce e, soprattutto, del suo presidente Mario Draghi: l'indice Ftse Mib ha chiuso in ...

