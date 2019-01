Boom di richieste | Toronto vara l' asta per il simbolo Pot | marijuana | in Borsa

Migranti - gli effetti del decreto Minniti : Boom dei ricorsi in Cassazione per richieste d’asilo : I ricorsi civili in materia di protezione internazionale sono aumentati del 512,4%: è l'allarme lanciato, in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario, dal presidente della Cassazione, Giovanni Mammone. Il boom dei ricorsi per le richieste d'asilo è dovuto agli effetti del decreto Minniti in tema di Migranti.Continua a leggere

Richieste asilo - Boom di dinieghi : “Respinto 78% domande” : Il numero degli immigrati ospitati in tutte le strutture di accoglienza distribuite in Italia è diminuito di 50 mila unità in un anno, passando da 183mila all'1 gennaio del 2018 a 133mila all'1 gennaio 2019. Lo ha riferito il ministro dell`Interno Matteo Salvini citando dati aggiornati che ha definito "veri" e "positivi". "Le domande di asilo - ha aggiunto Salvini - hanno visto aumentare i dinieghi dal 57 al 78 per cento nell`ultimo anno. Il ...

