Bond oggi | occasioni bancarie cercasi | in attesa di Tltro

(Di martedì 29 gennaio 2019) 29/01/2019 08:00 Ormai è dato per scontato. Un nuovo, Targeted long term refinancing operation,, maxi iniezione della Bce alle banche per sostenere l'economia europea, sarà annunciato a marzo per diventare operativo in estate. Il mercato ci crede ma non sembra entusiasmarsi più di tanto. E' l'occasione allora di sfruttare la debolezza dell'...