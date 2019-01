Bologna | Mihajlovic | Convinto che possiamo salvarci

Bologna Mihajlovic si presenta ai tifosi : “Ci salveremo” : Bologna Mihajlovic SI presenta – “Sono convinto che il Bologna si può salvare. E’ un compito difficile, ma io sono fiducioso e credo che anche i giocatori lo siano. Se poi non sarà così, in qualche modo li convincerò”. Sinisa Mihajlovic si presenta così all’inizio della sua nuova avventura a Bologna. -> Leggi anche Bologna, […] L'articolo Bologna Mihajlovic si presenta ai tifosi: “Ci salveremo” ...

Bologna - Mihajlovic svela : “non ce la facevo più a stare a casa. Salvezza? Sono sicuro che ce la faremo” : Il nuovo allenatore del Bologna si è presentato oggi in conferenza stampa, sottolineando di essere convinto di raggiungere la salvezza “Sono convinto che il Bologna si possa salvare. E’ un compito difficile, ma io Sono fiducioso e credo che anche i giocatori lo siano. Se poi non sarà così, in qualche modo li convincerò“. Sinisa Mihajlovic si presenta così all’inizio della sua nuova avventura a Bologna. “Sono ...

Calciomercato Bologna - ecco tre pupilli di Mihajlovic : il nuovo 11 [FOTO] : 1/14 Fabrizio Corradetti/LaPresse ...

Mihajlovic allenatore del Bologna - le foto della Ten Years Challenge rossoblù : L'allenatore serbo torna ad allenare la squadra rossoblù a 10 anni di distanza dalla sua prima esperienza in Emilia. Quell'avventura rappresentò il suo debutto su una panchina di Serie A, ma adesso ...

Bologna - Edera e Lyanco per Mihajlovic : vicinissimi i prestiti dal Torino : L'attaccante Simone Edera e il difensore Lyanco stanno per diventare i primi due rinforzi che il Bologna darà a Sinisa Mihajlovic. La doppia operazione con il Torino è in dirittura di arrivo: i due ...

Mihajlovic-Bologna - c'è l'accordo. La Juventus pensa a Bruno Alves : Sarà un finale di corsa per Inter, Milan e Juventus. I tre club vivranno gli ultimi giorni di calciomercato, chiusura giovedì ore 20, con uno sguardo rivolto alle lancette dell'orologio e alle agende ...

Mihajlovic vuole Edera al Bologna : C'è un nuovo pretendente per Simone Edera. L'attaccante granata finito ai margini delle scelte di Walter Mazzarri ha una lunga fila di corteggiatori, ma a sorpresa nella volata del calciomercato, che ...

Mihajlovic è il nuovo allenatore del Bologna per sei mesi : Sinisa Mihajlovic prende il posto Filippo Inzaghi, che paga la situazione di classifica disastrosa. Fatale per Inzaghi il ko contro il

Serie A : Sinisa Mihajlovic è il nuovo allenatore del Bologna : Da qualche ora è stato reso ufficiale l'esonero, ormai nell'aria già da diverso tempo. La sconfitta casalinga contro il Frosinone per 4-0 sancisce quindi la fine dell'era Inzaghi e il ritorno al Bologna di Sinisa Mihajlovic. Il Bologna di Inzaghi Soltanto una brutta parentesi quella di Pippo Inzaghi al Bologna. A lui era stato dato l'incarico di salvare la squadra rossoblu senza dover rischiare. Invece a distanza di quasi 6 mesi il Bologna, ...

Finisce l’era Inzaghi - al Bologna arriva Mihajlovic : Filippo Inzaghi non e' piu' l'allenatore del Bologna, il tecnico e' stato esonerato. Al suo posto Sinisa Mihajlovic, arrivato poco prima delle 20 al quartier generale di Casteldebole per mettere nero su bianco l'accordo con il club rossoblu'. Fatale a SuperPippo il tonfo casalingo per 4-0 con il Frosinone. La dirigenza rossoblu' al gran completo si e' riunita a in mattinata: intorno alle 15 Inzaghi ha raggiunto patron Saputo, l'ad Fenucci, il ...

Bologna - Mihajlovic ha detto sì : è ufficiale : Mihajlovic è il nuovo allenatore del Bologna : in serata è arrivata anche l'ufficialità. Sinisa prende il posto Filippo Inzaghi , che paga con il posto il pesante 0-4 contro il Frosinone e le sole due ...

Calcio : ufficiale esonero di Inzaghi - al Bologna arriva Mihajlovic : Roma, 28 gen., askanews, - Sinisa Mihajlovic è il nuovo tecnico del Bologna. Dopo il crollo contro il Frosinone in casa, il patròn canadese Joey Saputo ha deciso di cambiare. Filippo Inzaghi, 2 ...

Il Bologna ufficializza Mihajlovic : ANSA, - Bologna, 28 GEN - E' arrivata anche l'ufficialità: esonerato Inzaghi, Sinisa Mihajlovic è il nuovo allenatore del Bologna. A comunicarlo la nota del club rossoblù. "Il Bologna Fc 1909 comunica ...