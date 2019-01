Bohemian Rapsody? È un film santino che non dice la verità Freddie Mercury sapeva anche

optimaitalia

: Quando gli unici film che hai visto nella tua vita sono roba della Marvel, produzioni Netflix e Bohemian Rapsody - Prvide : Quando gli unici film che hai visto nella tua vita sono roba della Marvel, produzioni Netflix e Bohemian Rapsody - rubylux04 : @chasingthestars Film bello ma trooooppo lento in molte occasioni del film....se stai una merda il film migliore pe… - annapalomba : Un bambino interpreta 'Bohemian Rapsody' alla chitarra: uno spettacolo in note -

(Di martedì 29 gennaio 2019)embedhttps://youtu.be/bWd0tGmnBa0/embedChiedo scusa ai fans con i paraocchi per quello che ho detto nel video e per quello che vado a scrivere, ma mi dissocio dalRhapsody” e dalla santificazione die dei Queen. Per dare spunti di critica a quanto sto per scrivere, aggiungo che non ho visto il, ma ne ho letto solo gli echi, dovutial boom del botteghino: 28 milioni di euro solo in Italia, campione di incassi.Ma perché non sono andato a vederlo? Non mi interessa vedereche si basano su una storia vera raccontando falsità.Ma perché allora ne parlo? Cavalco l’onda di un successo? No, semplicemente non ne potevo più di tutti i post che mi arrivavano in ogni diretta che faccio, soprattutto durante Let’s Spend Tonight Toghether, di notte, quando interagisco con tutti. In troppi mi chiedevano un parere su “Rhapsody” e di ...