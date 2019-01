Bimbo ucciso a Napoli | confessa il patrigno | Avevano rotto una sponda

Bimbo ucciso a Napoli - la confessione; «Lo picchiavo perché rompeva tutto» : La banalità del male. Dopo cinque ore di interrogatorio, incalzato dalle domande del pubblico ministero Paola Izzo, Tony Sessoubti Badre, è crollato. «Li ho picchiati...

Bimbo ucciso - il movente choc di Tony : Ha confessato Tony Essoubti Badre , il 24enne accusato dell'omicidio di Giuseppe e del ferimento della sorellina di 6 anni avvenuto a Cardito, in provincia di Napoli. Lo ha fatto al termine di un ...

Bimbo ucciso : "avevano rotto il lettino" : ANSA, - NAPOLI, 29 GEN - Avevano rotto giocando la sponda del lettino appena comprato. Sarebbe stata questa la motivazione che ha portato il 24enne di Cardito , Napoli, Tony Essoubti Badre, fermato ...

Cardito - Bimbo ucciso perché "aveva graffiato un mobile" : Tony confessa : "Li ho picchiati perché davano fastidio, rompevano tutto, e non stavano al loro posto": ci sarebbe la confessione del 24enne...

L'omicida di Cardito ha ucciso il Bimbo perché aveva rotto la sponda del letto appena comprato : avevano rotto giocando la sponda del lettino appena comprato: ecco la motivazione che avrebbe scatenato la furia omicida di Tony Essoubti Badre, 24enne di Cardito (Napoli) fermato per omicidio volontario e tentativo di omicidio. L'uomo ha picchiato a sangue fino a uccidere Giuseppe, il bimbo di 7 anni figlio della compagna, e ferito gravemente la sorellina di 8. Questa la confessione dell'uomo - di cui riferiscono vari quotidiani - al termine ...

Bimbo ucciso : "avevano rotto il lettino" : ANSA, - NAPOLI, 29 GEN - Avevano rotto giocando la sponda del lettino appena comprato. Sarebbe stata questa la motivazione che ha portato il 24enne di Cardito, Napoli, Tony Essoubti Badre, fermato per ...

Bimbo ucciso a Napoli - la confessione : 'Lo picchiavo perché rompeva tutto' : di Marco Di Caterino La banalità del male. Dopo cinque ore di interrogatorio, incalzato dalle domande del pubblico ministero Paola Izzo, Tony Sessoubti Badre, è crollato. 'Li ho picchiati perché ...

Bimbo DI 7 ANNI UCCISO A CARDITO/ E' quel male che tutti possiamo fare - senza l'abbraccio di un amore vero : A CARDITO , Napoli, Tony Sessoubti Badre, 24 ANNI, è stato arrestato per avere UCCISO a botte il figlio naturale della compagna

Bimbo ucciso a Cardito - il primario : «Sorella sta meglio. Era in condizioni raccapriccianti - mai visto niente di simile» : «Sono trent'anni che faccio questo mestiere ma non mi ero mai trovato di fronte a una situazione così raccapricciante»: Vincenzo Tipo, il primario del Pronto soccorso del...

Bimbo ucciso di botte dal patrigno a Napoli - il racconto dei vicini : in passato liti in strada e violenze sulla madre : Il piccolo Giuseppe è stato ucciso di botte dal compagno della madre, un venditore ambulante che ha massacrato lui e la sorella anche a colpi di scopa. Italianissimo. E violento. La bambina, 8 anni, è tuttora ricoverata all’ospedale Santobono di Napoli ma se la caverà, mentre per il fratellino di 7 anni non c’è stato nulla da fare. Gli agenti di polizia, allertati dal 118, lo hanno trovato senza vita su un divano. Una morte che ha scosso il ...

Bimbo ucciso di botte dal patrigno a Napoli - il racconto dei vicini : già in passato liti in strada e violenze sulla madre : Il piccolo Giuseppe è stato ucciso di botte dal compagno della madre, un venditore ambulante che ha massacrato lui e la sorella anche a colpi di scopa. Italianissimo. E violento. La bambina, 8 anni, è tuttora ricoverata all’ospedale Santobono di Napoli ma se la caverà, mentre per il fratellino di 7 anni non c’è stato nulla da fare. Gli agenti di polizia, allertati dal 118, lo hanno trovato senza vita su un divano. Una morte che ha scosso il ...

Bimbo ucciso a Cardito - il primario : «Sorella sta meglio. Arrivata in condizioni raccapriccianti - in trent'anni mai visto niente di simile» : «Sono trent'anni che faccio questo mestiere ma non mi ero mai trovato di fronte a una situazione così raccapricciante»: Vincenzo Tipo, il primario del Pronto soccorso del...

Bimbo ucciso in casa nel napoletano. Fermato compagno della madre : Il bambino aveva sette anni. La sua morte sarebbe riconducibile alle percosse subite. Ricoverata in gravi condizioni anche la sorella di 8 anni. Nei confronti del 24enneTony Sessoubti Badre, l'accusa ...

Bimbo ucciso con la scopa a Cardito - il primario : «Sorella in condizioni raccapriccianti. In trent'anni mai visto niente di simile» : «Sono trent'anni che faccio questo mestiere ma non mi ero mai trovato di fronte a una situazione così raccapricciante»: Vincenzo Tipo, il primario del Pronto soccorso del...