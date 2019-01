Bimbo ucciso a Cardito | confessa il patrigno | ' Avevano rotto il lettino nuovo'

Blastingnews

(Di martedì 29 gennaio 2019) Hail piccolo Giuseppe a calci e pugni perché avevala sponda del. Con questa motivazione, Tony Essoubti Badre, 24 enne di origini marocchine, hato nella notte davanti ai carabinieri che lo stavano interrogando di essere lui il responsabile della morte del piccolo di 7 anni e di aver ferito gravemente la sorellina di 8, nate entrambi da una precedente relazione della sua compagna.I bambini, secondo numerosi giornali che riportano la notizia della confessione, sarebbero stati colpiti a calci e pugni ma non - come trapelato inizialmente - con un manico di scopa. L'uomo infatti, avrebbela scopa soltanto dopo per rabbia ma non l'avrebbe invece usata contro i bambini....