BIMBO DI 7 ANNI UCCISO A CARDITO E' quel male che tutti possiamo fare | senza l' abbraccio

USA. BIMBO di tre anni sopravvive nel bosco a -20 gradi : “Mi ha salvato un orso - è mio amico” : La storia di Casey Hathaway, bambino scomparso nei boschi in Nord Carolina (Stati Uniti), ha dell'incredibile. Almeno a detta del diretto interessato: "Sono stato sempre con un orso". Un aiuto forse reale, forse immaginario, ma certamente utile: il piccolo se l'è cavata solo con qualche graffio.Continua a leggere

BIMBO di sette anni ucciso a mani nude. In caserma il compagno della madre : La sorellina ferita ha raccontato: «Ci ha picchiati anche con una scopa. Il 24enne sotto accusa è il padre della terza figlia della donna, unica bimba rimasta illesa

Spezzano (Modena) - BIMBO di tre anni in rianimazione per meningite : Accade a Spezzano, in provincia di Modena, un bambino di 3 anni è stato portato dai suoi genitori, venerdì 25 gennaio, all'ospedale di Sassuolo per poi essere trasferito e ricoverato la sera stessa, intorno alle 22:00 a Modena nel dipartimento di rianimazione per un caso di meningite. Il bambino sarà sottoposto ad analisi precise per trovare la causa della patologia, "quasi certamente batterica", come dichiara l’Azienda Usl. Avviata la ...

