Bimbi bagnati e tenuti al freddo per farli ammalare | arrestate 2 maestre del nido

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Le due insegnanti, mamma e figlia, impedivano ai piccoli di dormire, non li nutrivano in maniera adeguata, li lasciavano piangere per ore e li chiudevano in stanza da soli per punizione. La difesa di una di loro: «Ho agito come se fossero figli miei»