BEPPE GRILLO | FLOP DI ASCOLTI SU RAI 2 Il Pd contro Freccero | Gasparri | ' Lui e

BEPPE GRILLO su Raidue - è flop ascolti. I dem : 'Ora Freccero si dimette?' : flop di Beppe Grillo su Raidue: 'C'è Grillo', il programma in seconda serata sulle sue apparizioni da comico si ferma al 4,3% e scatena la polemica, con i dem che infieriscono contro Carlo Freccero. ' ...

“C’è Grillo” - flop dello show con BEPPE GRILLO su Rai2 : fa solo il 4 - 3% di share. Freccero : “Battuto da Di Maio” : “C’è Grillo”, lo show-revival dedicato ai 40 anni di carriera da comico di Beppe Grillo, è stato un flop. Lo dimostrano i dati sugli ascolti: il format di Carlo Freccero è stato visto infatti da poco più di un milione di spettatori, totalizzando il 4,3% di share. Il programma aveva suscitato molte polemiche politiche nei giorni scorsi, soprattutto da parte di alcuni esponenti del Partito Democratico che avevano attaccato il ...

BEPPE GRILLO - maxi-flop su Rai 2? Il Pd delira : "Carlo Freccero si dimetta" : Non si può nemmeno dire che dall'altra parte (su Mediaset) ci fosse Adriano Celentano. Perché il Molleggiato, col suo Adrian, non è arrivato nemmeno all'11% di share. No, il ritorno di Beppe Grillo in Rai (sul secondo canale) è stato un flop perché gli spettatori hanno scelto di non guardare C'è Gri

BEPPE GRILLO - maxi-flop su Rai 2? Il Pd delira : 'Carlo Freccero si dimetta' : Non si può nemmeno dire che dall'altra parte , su Mediaset, ci fosse Adriano Celentano . Perché il Molleggiato, col suo Adrian, non è arrivato nemmeno all'11% di share. No, il ritorno di Beppe Grillo ...

BEPPE GRILLO su Raidue - è flop ascolti. I dem : 'Ora Freccero si dimette?' : flop di Beppe Grillo su Raidue: 'C'è Grillo', il programma in seconda serata sulle sue apparizioni da comico si ferma al 4,3% e scatena la polemica, con i dem che infieriscono contro Carlo Freccero. ' ...

Matteo Renzi trascina BEPPE GRILLO in tribunale : si dice che pure Alessandro Di Battista... : Ci sono voluti tre anni, ma alla fine il Partito democratico è riuscito a trascinare Beppe Grillo in tribunale. Come riporta il Corriere della sera, nel 2016 era apparso sul blog di Grillo un posto contro Matteo Renzi in cui lo paragonava a un mafioso. L'allora tesoriere dem, il Renzianissimo France

“C’è Grillo” - flop dello show con BEPPE GRILLO su Rai2 : il revival voluto da Freccero fa solo il 4 - 3% di share : “C’è Grillo”, lo show-revival dedicato ai 40 anni di carriera da comico di Beppe Grillo, è stato un flop. Lo dimostrano i dati sugli ascolti: il format di Carlo Freccero è stato visto infatti da poco più di un milione di spettatori, totalizzando il 4,3% di share. Il programma aveva suscitato molte polemiche politiche nei giorni scorsi, soprattutto da parte di alcuni esponenti del Partito Democratico che avevano attaccato il ...

BEPPE GRILLO contestato a Milano dai no vax : “Un buffone - ora è servo delle multinazionali. Non sta più col popolo” : Beppe Grillo è tornato in scena al Teatro Dal Verme di Milano e durante lo spettacolo è stato contestato da un gruppo di attivisti no vax, che gli hanno gridato “buffone”. Lui, dal palco, ha risposto che “hanno pagato il biglietto, possono contestare”. Il gruppo ha lasciato il teatro prima della fine dello spettacolo e ha spiegato perché si sente “tradito” dal fondatore del M5s. L'articolo Beppe Grillo ...

BEPPE GRILLO contestato a teatro. Spettatori gridano : "Sei un buffone" - : Durante e dopo lo spettacolo al teatro Dal Verme, il comico ha ricevuto contestazioni da parte di alcune persone, che gli hanno fatto notare un cambio di posizione sul tema vaccini. Lui dal palco ha ...

BEPPE GRILLO contestato a teatro. Spettatori gridano : “Sei un buffone” : Beppe Grillo contestato a teatro. Spettatori gridano: “Sei un buffone” Durante e dopo lo spettacolo al teatro Dal Verme, il comico ha ricevuto contestazioni da parte di alcune persone, che gli hanno fatto notare un cambio di posizione sul tema vaccini. Lui dal palco ha risposto: “Hanno pagato il biglietto, hanno diritto di dire la ...

Ascolti tv lunedì 28 gennaio - sfida inedita : Adriano Celentano vs BEPPE Grillo : Nella serata di ieri Adrian e C’è Grillo si sono dati battaglia a colpi di share Ecco i dati degli Ascolti registrati dai programmi andati in onda in prima serata ieri, lunedì 28 gennaio. Su Rai1 appuntamento con una nuova puntata della serie La compagnia del Cigno. La fiction interpretata, tra gli altri, da Alessio […] L'articolo Ascolti tv lunedì 28 gennaio, sfida inedita: Adriano Celentano vs Beppe Grillo proviene da Gossip e Tv.

Disastro per BEPPE GRILLO su Rai2 : 4.3% di share - appena 3 milioni gli spettatori : Non si placano le polemiche per il cachet di 30.000 euro a Beppe Grillo, in onda nella prima serata di ieri, lunedì 28 gennaio, su Rai2. E ora arrivano i dati Auditel, che sono impietosi: 4.3% di ...

Adrian - così BEPPE GRILLO ha fatto a pezzi Adriano Celentano : il guizzo della Rai 2 sovranista : E alla fine sembrò più nuovo il vecchio Grillo del ringiovanito Celentano. E parve più innovativa l'operativa in stile Techetechetè lanciata da Carlo Freccero su RaiDue, con il recupero delle immagini di archivio dei pezzi forti della satira e della conduzione italiana, che il cartoon avveniristico

I no vax interrompono lo spettacolo di BEPPE GRILLO : "Buffone - ci hai tradito" - VIDEO : 'Trovare stupefacente che io abbia sottoscritto il Patto per la Scienza richiede una mentalità pari a quella dei terrapiattisti' ha scritto Beppe Grillo sul suo blog. 'Davvero io posso essere No-Vax? ...