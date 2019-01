Basket | sale la febbre per il derby tra Bergamo Basket e Remer Treviglio

Basket : Milano piega anche Varese - Avellino sale al terzo posto : ROMA - Milano fa undici. Vince, 72-67, anche il derby con Varese e prosegue il suo percorso netto in campionato. Alla spalle della capolista, in attesa del posticipo tra Cantù e Venezia, sale Avellino ...

Basket - Nba : altro crollo per Houston - Boston risale spedita : NEW YORK - Serata da dimenticare per Houston nella regular-season Nba . I Rockets crollano sul parquet della Vivint Smart Home Arena, subendo una pesante sconfitta, 118-91, per mano degli Utah Jazz, ...