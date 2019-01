Barcellona | Leo Messi è la prima icona vivente del Cirque du Soleil

Barcellona - Messi fa cinquina : quinta Scarpa d'Oro per Leo : Quinto nel Pallone d'Oro , Leo Messi ha ricevuto oggi la sua quinta Scarpa d'Oro , ottenuta grazie ai 34 gol segnati nella scorsa Liga, che il Barcellona ha vinto, così come la Copa del Rey. Messi ha ...

Highlights Espanyol-Barcellona 0-4 - il VIDEO e i gol della partita. Show di Leo Messi : Due gol di Messi, uno di Dembelé ed uno di Suarez: il Barcellona asfalta l'Espanyol per 4-0 nella stracittadina catalana ed allunga sul Siviglia, bloccato dal Valencia. Andiamo a rivedere le immagini della gara valida per la quindicesima giornata della Liga spagnola gustandoci le perle offerte dalla Pulce. DI SEGUITO GLI Highlights DI Espanyol-Barcellona 0-4