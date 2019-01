AVN Awards 2019 | Rocco Siffredi vince tre Oscar del porno

gqitalia

(Di martedì 29 gennaio 2019) Italians do it better al cinema: anno dopo anno, premiazione dopo premiazione, il nome di un artista italiano continua a spopolare. E poco importa se non si tratta esattamente di Hollywood, ma dello star system per adulti: agli AVNha trionfatondo in tre categorie. La 36°cerimonia deglidelsponsorizzati dalla rivista Adult Video News si è svolta sabato 26 gennaio, decretando i nomi dei vincitori nelle varie categorie, molto più numerose e specifiche di quelle dell;Academy.Lastar nostrana ha spopolato con tre premi, tra cui «Miglior regista straniero» (bissando la vittoria dell;anno scorso) e «Miglior Attore straniero», oltre a ritirare il riconoscimento per la «Miglior scena anale»insieme a Angela White, premiata come «Miglior interprete femminile ...