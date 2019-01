Auto | in Germania incentivi ambientali fino a 15mila euro Contributo Volkswagen si somma

In Germania si discute su limite di velocità nelle Auto strade : Secondo il VDA una misura del genere sarebbe lo specchio di una "politica che agisce per simboli" ma senza effetti significativi. Giorni fa anche la chiesa evangelica della Germania centrale, EKM, ha ...

Germania - uomo in Auto travolge folla : 5 feriti - anche un bimbo. Polizia : “Attacco xenofobo” : L'autista è poi fuggito verso la vicina città di Essen dove ha provato a investire un altro gruppo prima di essere fermato e arrestato. Tra le persone colpite dalla macchina ci sono cittadini siriani e afghani. Per il ministro dell'Interno del Nord Reno-Vestfalia l' uomo aveva "un chiaro intento di uccidere immigrati"Continua a leggere

