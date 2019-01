Atalanta-Juventus Coppa Italia calcio | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Juventus - match da brividi contro l’Atalanta : la formazione - le condizioni di Bonucci ed il mercato : Dopo il successo contro la Lazio la Juventus torna subito in campo per la Coppa Italia, gara difficilissima contro l’Atalanta, ecco le dichiarazioni di Allegri in conferenza stampa: “Situazione infortuni? Pjanic e Khedira sono a disposizione, forse anche Mandzukic. Non ci saranno Cuadrado, Barzagli e Bonucci; l’infortunio di Leo è meno serio del previsto”. Su Caceres: “Sta ultimando il trasferimento, se tutto andrà ...

Coppa Italia - Fiorentina-Roma sul filo. Atalanta-Juventus : bianconeri avanti su Sisal Matchpoint - ma occhio a Zapata : Gare equilibratissime negli ottavi di finale di Coppa Italia. A cominciare da Fiorentina-Roma, con i toscani in grande spolvero in questo inizio 2019 grazie soprattutto al nuovo innesto Luis Muriel, autore di 3 reti in altrettante presenze al suo ritorno in Italia. La Fiorentina però, è stata eliminata in cinque delle ultime otto partecipazioni ai quarti di finale di Coppa Italia, due volte proprio dalla Roma. Un copione che dovrebbe ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Atalanta Juventus : Allegri senza Bonucci - spazio a Rugani. Diretta tv - Coppa Italia - : PROBABILI FORMAZIONI Atalanta Juventus: alla vigilia della partita per i quarti di Coppa Italia all'Atleti Azzurri d'Italia, notizie su moduli e titolari.

Coppa Italia : Atalanta-Juventus in diretta su Rai 1 - arbitra Pasqua di Tivoli : La Juventus si appresta ad affrontare allo stadio Atleti Azzurri d'Italia l'Atalanta di Gasperini dopo aver sconfitto la Lazio di Simone Inzaghi domenica scorsa all'Olimpico. Mercoledì 30 gennaio alle 20:45 andrà in scena il match valevole per i quarti di finale della Coppa Italia. Ma su quali canali i tifosi delle due squadre potranno vedere questo bellissimo e combattuto match? Il confronto di Bergamo, come tutte le altre sfide della ...

Biglietti Atalanta-Juventus : come acquistare gli ultimi tickets per i quarti di finale di Coppa Italia : Tra le gare dei quarti di finale della Coppa Italia di calcio, che si disputeranno tra il 29 ed il 31 gennaio, c’è l’incontro tra Atalanta e Juventus, in programma mercoledì 30 alle ore 40.45, che vedrà la battaglia sportiva tra i bianconeri, che agli ottavi hanno espugnato il campo del Bologna per 0-2, ed i nerazzurri, che sono passati in quel di Cagliari con identico punteggio. Entrambe le squadre sono entrate in gioco all’altezza degli ...

Atalanta-Juventus probabili formazioni Coppa Italia : c’è CR7 dal 1' : ATALANTA JUVENTUS probabili formazioni- L’Atalanta si prepara ad ospitare la Juventus per il match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Allegri si affiderà ad un sostanziale turnover anche se non mancheranno le super conferme dal primo minuto. In porta spazio per Perin, il quale come annunciato da Allegri rappresenterà il portiere titolare […] L'articolo Atalanta-Juventus probabili formazioni Coppa Italia: c’è CR7 dal ...

Coppa Italia - quarti di finale : Atalanta-Juventus affidata a Pasqua : ROMA - Sono stati designati gli arbitri per le gare, sola andata, dei quarti di finale di Coppa Italia . La prima in ordine temporale sarà Milan-Napoli , martedì 29 gennaio, affidata a Giacomelli . ...

Atalanta-Juventus. Coppa Italia 2019 : programma - orario e tv. Le probabili formazioni : Il piatto forte del mercoledì di Coppa Italia 2019 è l’attesissimo Atalanta-Juventus. Se l’anno scorso questo match era valevole per la semifinale (doppia vittoria per i bianconeri) stavolta orobici e torinesi si sfideranno nei quarti di finale, allo Stadio Azzurri d’Italia di Bergamo alle ore 20.45. La Juventus, infatti, nonostante sia detentrice del trofeo da quattro anni, è stata sorteggiata con una testa di serie peggiore ...

Atalanta-Juventus - Coppa Italia : la partita in diretta tv su Rai 1 il 30 gennaio : Entra nel vivo la Coppa Italia con la disputa dei quarti di finale in programma dal 29 al 31 gennaio. Quattro sfide in gara unica al termine delle quali conosceremo i nomi del poker di semifinaliste dell’edizione numero 72 della storia. Ancora in corsa la Juventus, le due milanesi, le due romane, il Napoli, l’Atalanta e la Fiorentina. Praticamente le prime sette della classifica di Serie A più i viola al momento decimi. Insomma, sarà una bella ...

Biglietti Atalanta-Juventus : come acquistare gli ultimi tickets per la 18ma giornata di Serie A : Tra le gare del diciottesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà interamente mercoledì 26 dicembre, c’è l’incontro tra Atalanta e Juventus, in programma alle ore 15.00, che vedrà la battaglia sportiva tra i bianconeri, primi in classifica, ed i nerazzurri, al momento nel gruppone (nove squadre in sei punti) che lotta per il quarto posto. La Dea in casa ha totalizzato tredici punti in otto partite, frutto di quattro vittorie ed un ...

