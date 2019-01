ilfattoquotidiano

: Asus Zenbook Pro 15, il notebook per i grafici che hanno il pallino del colore - Cascavel47 : Asus Zenbook Pro 15, il notebook per i grafici che hanno il pallino del colore - TutteLeNotizie : Asus Zenbook Pro 15, il notebook per i grafici che hanno il pallino del colore -

(Di martedì 29 gennaio 2019) Se state cercando una workstation mobile per lavorare, l’Pro 15 può essere un’opzione da valutare. La dicitura “Pro” nel nome sta indicare che si tratta di un prodotto destinato a chi deve fare un investimento per motivi professionali. Questosi contraddistingue per le alte prestazioni, i materiali costruttivi di pregio e per lo schermo che garantisce ai professionisti della grafica e del design la precisione cromatica di cui necessitano. Il prezzo di 2.770 euro non è economico, e comprende il costo di un touchpad molto innovativo sulla carta, che però al momento non si può sfruttare in tutto il suo potenziale. La cifra è comunque in linea con i listini delle workstation.Da notare, inoltre, che il peso di 1,9 Kg non è particolarmente indicato per chi vuole un portatile da portare con sé ogni giorno nel tragitto casa-lavoro, soprattutto sui mezzi ...