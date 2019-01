Ascolti Tv 28 gennaio 2019 | Adrian perde colpi | Grillo non decolla E Porro se la ride

Ascolti tv 28 gennaio 2019 : Di Maio bene da Porro - mentre Grillo non sfonda su Rai 2 : Conferme e sorprese per la serata televisiva del 28 gennaio: Adriano Celentano, ma anzitutto Beppe Grillo e il vicepremier Luigi Di Maio ne sono stati protagonisti. Scopriamo insieme i numeri, rete per rete.Su Rai1 la fiction La Compagnia del Cigno ha conquistato 5.460.000 spettatori pari al 23.3% di share. Su Canale 5 Adrian ha tenuto davanti al video 3.029.000 spettatori pari all'11.9% di share. Intanto su Rai2, invece, non ha sfondato ...

Ascolti TV | Lunedì 28 gennaio 2019. La Compagnia del Cigno 23.3% - ancora peggio Adrian (11.9%-10.6%). C’è Grillo 4.3% : La Compagnia del Cigno Nella serata di ieri, Lunedì 28 gennaio 2019, su Rai1 la fiction La Compagnia del Cigno ha conquistato 5.460.000 spettatori pari al 23.3% di share. Su Canale 5 Aspettando Adrian ha – dalle 21.51 alle 22.38 – raccolto davanti al video 3.029.000 spettatori pari all’11.9% di share mentre Adrian ha interessato .000 spettatori pari al 10.6%. Su Rai2 C’è Grillo ha interessato 1.031.000 spettatori pari al 4.3% ...

Ascolti Tv 27 gennaio 2019 - Valentino Rossi manda Fazio su di giri : Ascolti Tv di domenica 27 gennaio 2019 . A Fabio Fazio si può imputare anche il sesso degli angeli, tuttavia va detto che nella sua trasmissione i big ci sono sempre. Politici, sportivi, star ...

Ascolti tv domenica 27 gennaio - nuova sfida Barbara d’Urso vs Mara Venier : Ieri in prima serata anche grande attesa per Valentino Rossi nuova sfida a colpi di share nell’ultima domenica del mese. Ieri, domenica 27 gennaio 2019, in prima serata su Rai1 c’era grande attesa e trepidazione per la presenza di Valentino Rossi, ospite di Che tempo che fa. Il celebre campione di MotoGP si è raccontato […] L'articolo Ascolti tv domenica 27 gennaio, nuova sfida Barbara d’Urso vs Mara Venier proviene da ...

Ascolti TV | Domenica 27 gennaio 2019. Fazio 15.2%.12.8% - Le Iene 10.3% - La Dottoressa Giò 10.2% : Valentino Rossi a Che Tempo che Fa Su Rai1 Che Tempo che Fa ha conquistato 3.938.000 spettatori pari al 15.2% di share e Che Tempo che Fa – Il Tavolo 2.268.000 (12.8%). Su Canale 5 La Dottoressa Giò ha raccolto davanti al video 2.444.000 spettatori pari al 10.2% di share. Su Rai2 La Porta Rossa ha catturato l’attenzione di 1.392.000 spettatori (5.5%). Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 1.927.000 spettatori con il 10.3% di share. Su ...

Ascolti tv domenica 27 gennaio 2019 : Prime Time Su Rai 1 Che Tempo Che Fa ha registrato .000 telespettatori, share % e nel Tavolo, in seconda serata, .000, %, Su Rai 2 La porta rossa, in replica, ha registrato nella prima puntata .000 telespettatori, share % e nella seconda .000, %. Su Rai 3 Le Ragazze ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 La Dottoressa Giò, terza puntata, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Le Iene Show ha ...

Ascolti tv 26 gennaio : flop Ora o mai più - 'asfaltato' dalla De Filippi e C'è posta per te : Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata agli Ascolti, in particolare a quelli della giornata di ieri, sabato 26 gennaio, caratterizzata in prime time dalla nuova sfida tra Amadeus e Maria De Filippi, che questa settimana hanno dovuto tener conto anche del big match di Serie A tra Milan e Napoli che ha dominato la scena. La prima sfida tra i due programmi del sabato sera della tv generalista è stata vinta ampiamente dalla De Filippi, la quale ...

Ascolti TV | Sabato 26 gennaio 2019. C’è Posta Per Te 28.64% - cala Ora o Mai Più (15.83%) : C'è Posta Per Te: Giulia Michelini e Maria De Filippi Nella serata di ieri, Sabato 26 gennaio 2019, su Rai1 – dalle 21.28 alle 0.47 – il secondo appuntamento con la seconda stagione di Ora o Mai Più ha conquistato 3.019.000 spettatori pari al 15.8% di share. Su Canale 5 – dalle 21.24 alle 0.47 – la terza puntata di C’è Posta per Te ha raccolto davanti al video 5.457.000 spettatori pari al 28.6% di share. Su Rai2 NCIS ...

Ascolti tv sabato 26 gennaio - emozioni e grandi ospiti a C’è posta per te : Lacrime ieri su Canale 5 con Maria De Filippi e i suoi ospiti Gli Ascolti della prima serata di sabato 26 gennaio 2019 premiano ancora una volta C’è posta per te. Lo storico programma di Canale 5 continua ad essere uno tra i più amati dal pubblico italiano. La puntata di ieri della trasmissione condotta […] L'articolo Ascolti tv sabato 26 gennaio, emozioni e grandi ospiti a C’è posta per te proviene da Gossip e Tv.

Ascolti tv sabato 26 gennaio 2019 : Prime Time Su Rai 1 Ora o mai più, seconda puntata, ha registrato3.019.000 telespettatori, share 15,8%. Su Rai 2 N.C.I.S. Los Angeles ha registrato 1.173.000 telespettatori, share 5,1%. S.W.A.T. 1.130.000, 5,2%. Su Rai 3 Le parole della settimana ha registrato 1.572.000 telespettatori, share 6,8%. Quante Storie di Sera 928.000, 4,2%. Su Canale 5 C'è Posta per Te ha registrato un netto di 5.457.000 telespettatori, share 28,6%. Su ...

Ascolti tv 26 Gennaio : ecco i dati auditel dei programmi andati in onda ieri : Juventus Chievo Verona Probabili Formazioni: dove vederla in diretta tv e streaming Sport Redazione Costiera - 21 Gen 2019 L'ultimo posticipo della 20esima giornata di Serie A si giocherà questa sera ...