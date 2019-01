Arsenal-Cardiff | Emiliano Sala inserito in distinta nell’incontro di Premier League

sportfair

: RT @MicheleGazzetti: L'Arsenal inserisce #EmilianoSala nella rosa del Cardiff con un fiore giallo al posto del numero #NoDejenDeBuscar #Ars… - leonzan75 : RT @MicheleGazzetti: L'Arsenal inserisce #EmilianoSala nella rosa del Cardiff con un fiore giallo al posto del numero #NoDejenDeBuscar #Ars… - wavingfeather : RT @MicheleGazzetti: L'Arsenal inserisce #EmilianoSala nella rosa del Cardiff con un fiore giallo al posto del numero #NoDejenDeBuscar #Ars… - TheRiddler1899 : RT @MicheleGazzetti: L'Arsenal inserisce #EmilianoSala nella rosa del Cardiff con un fiore giallo al posto del numero #NoDejenDeBuscar #Ars… -

(Di martedì 29 gennaio 2019)è statonelladella squadra gallese nonostante la sua assenza Questa sera a Londra si gioca, incontro dial quale non prenderà parte il poverodopo l’incidente aereo del quale è stato sfortunato protagonista. La sua squadra, il, ha però deciso di inserire ugualmente inil calciatore argentino, un gesto per ricordarlo in un momento difficilissimo per il club intero e per la famiglia di. Di seguito laufficiale dell’incontro.comunque stasera in lista. ##ARSCAR @SkySport #respect pic.twitter.com/mUvFxzrj1c— Angelo Mangiante (@angelomangiante) 29 gennaio 2019L'articoloinnell’incontro disembra essere il ...