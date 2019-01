Arrivano i tre giorni della ‘merla” | neve al centro-nord

Animali : in Trentino Arrivano le ronde anti lupi e orsi : Allarme lupi, arrivano le ronde. Così ha deciso il comitato ordine pubblico riunito ieri presso il commissariato del Governo del Trentino, dove è stato stabilito che la presenza di lupi e orsi è un problema anche di incolumità pubblica. Un’attività di controllo che al momento riguarderà in particolare i territori di Ala, Rumo e Canazei dove gli avvistamenti sono stati più frequenti e più vicini alle abitazioni. Tutto questo sulla base di ...

Pallamano - Mondiali 2019 : Arrivano i primi verdetti - ecco le prime tre semifinaliste : Seconda giornata del Main Round e primi verdetti nei Mondiali di Pallamano maschile, che domani conosceranno i nomi delle quattro semifinaliste, che si giocheranno il titolo iridato. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati di lunedì 21 gennaio. GRUPPO I: nel big match di giornata vince la Germania, che davanti al proprio pubblico sconfigge 22-21 la Croazia e vola in testa alla classifica insieme alla Francia a 7 punti, oggi ...

Emanuele Trevi : “Lavoro per non soccombere alla depressione - poi però Arrivano gli alieni” : Per Emanuele Trevi, noto scrittore e critico letterario, tutto o quasi ha avuto inizio in un cineclub romano agli inizi degli anni Ottanta, tra la fine del liceo e i primi tempi dell'università. In quei "luoghi di culto di una religione arrivata al capolinea" per colpa dell'arrivo dei vhs, aveva trovato un lavoretto, ma di interesse per i classici del cinema manco a parlarne perché - come scrive in "Sogni e Favole", il suo nuovo ...

La CIA Due Mari Taranto Brindisi denuncia agrumi invenduti mentre Arrivano dal Sudafrica : Taranto. Nei supermercati italiani si trovano le arance del Sudafrica e quelle prodotte a Taranto, intanto, restano sugli alberi oppure

Polly Pocket : le bamboline tascabili Arrivano in tv trent’anni dopo con un cartone animato : Nel 1989 viene lanciato sul mercato un giocattolo destinato a diventare un fenomeno e un cult per intere generazioni di bambini grazie al successo ottenuto nei fantasmagorici anni 90: Polly Pocket. Oggi, a trent’anni dalla sua nascita, arriva in esclusiva prima tv su Cartoonito (canale 46 del DTT) la serie con protagonista Polly Pocket e le sue inseparabili amiche. L’appuntamento è dal 14 gennaio, dal lunedì al venerdì, alle ...

Scontri tra ultrà : Arrivano altre decisioni - sono 18 i daspo : La violenza nel calcio italiano è un problema storico, che è tutti i governi che si sono susseguiti non sono mai riusciti a debellare del tutto. In questi giorni si parla approfonditamente delle violenze avvenute prima di Inter Napoli con il tifoso Belardinelli che durante gli Scontri è stato investito e ucciso. Le indagini sono in corso e al momento risultano essere 23 gli indagati per la guerriglia prima del match di Serie A. Il numero degli ...

Trebisacce : Arrivano 200 mila euro per gli anziani non autosufficienti : Il sindaco di Trebisacce, Franco Mundo, ha dichiarato: " Nella politica dell'amministrazione comunale di Trebisacce l'attenzione ai servizi sociali è massima. Abbiamo subito attivato le procedure per ...

DIRETTA SIENA AGRIGENTO/ Streaming video tv : come Arrivano i due club oggi - basket Serie A2 - : DIRETTA SIENA AGRIGENTO Streaming video e tv: orario e risultato live della partita per la Serie A2 di basket, 15giornata , oggi domenica 6 gennaio, .

Le ricariche Digi Mobil Arrivano da Esselunga e Unieuro - mentre Rabona Mobile “raddoppia” i 20 euro : Da qualche tempo l'operatore virtuale Digi Mobil ha stretto un accordo con le catene Esselunga e Unieuro L'articolo Le ricariche Digi Mobil arrivano da Esselunga e Unieuro, mentre Rabona Mobile “raddoppia” i 20 euro proviene da TuttoAndroid.

Aggressioni dai migranti : ad Amberga Arrivano le ronde dell'estrema destra : Amberga , cittadina tedesca della Baviera, rischia di trasformarsi in una nuova Chemnitz . Ad infiammare il dibattito politico, e non solo, è un nuovo episodio di cronaca che ha come protagonisti quattro richiedenti asilo di origine afghana e iraniana, che sabato scorso, in preda ai fumi dell'alcol, avrebbero aggredito una dozzina di persone in strada . Un ...

Carige - Bankitalia azzera il cda : Arrivano tre commissari : Bce e Bankitalia prendono di petto Carige e promuovono l?amministrazione straordinaria dell?istituto prevista dal Testo unico bancario, azzerando il cda e il collegio sindacale...

MIUI 10 con Android 9 Pie e altre novità Arrivano sui modelli della serie Xiaomi Mi 8 : Xiaomi ha dato il via al rilascio dell'aggiornamento alla versione stabile della MIUI 10 basata su Android 9 Pie per i vari modelli della serie Xiaomi Mi 8 L'articolo MIUI 10 con Android 9 Pie e altre novità arrivano sui modelli della serie Xiaomi Mi 8 proviene da TuttoAndroid.

Fortnite si aggiorna : Arrivano i regali e molte altre novità : Tempo di aggiornamenti e novità per l'universo di Fortnite con Epic che lancia un aggiornamento minore comunque molto interessante. Scopriamone i dettagli rivelati dal sito ufficiale del gioco. arrivano i regali! Regalati un dolcetto! Scarta questo nuovo oggetto e scopri quale set di oggetti/armi ti sta aspettando al suo interno. Read more…

In Germania i treni non Arrivano in orario : Ritardi, scioperi e problemi alle infrastrutture stanno facendo crollare l'affidabilità e la reputazione della rete ferroviaria tedesca