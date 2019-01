Arrivano i giorni della Merla e portano neve sull' Italia

Arrivano i "Giorni della Merla" - ma non saranno i giorni più freddi del 2019 : Da oggi siamo entrati ufficialmente nei "giorni della Merla", ossia le tre giornate considerate tradizionalmente le più fredde dell'anno. Una tradizione che però, come la storia meteorologica insegna, spesso non viene rispettata. Infatti, spesso i giorni più freddi (secondo le statistiche riferite agli ultimi 13 anni) si registrano o agli inizi di gennaio o addirittura tra la seconda e terza decade di febbraio. Così, ...

