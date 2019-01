Apple | iPhone in calo ma i servizi volano | crescono gli utili E il titolo sale

iPhone ha fatto guadagnare a Apple il 15% in meno. iPad il 17% in più : Le entrate di Apple nel primo trimestre fiscale 2019 sono state di 84,3 miliardi di dollari, in calo del 5% rispetto allo stesso trimestre dell'anno scorso. Le vendite internazionali hanno ...

iPhone ha fatto guadagnare a Apple il 15% in meno. iPad il 17% in più : Le entrate di Apple nel primo trimestre fiscale 2019 sono state di 84,3 miliardi di dollari, in calo del 5% rispetto allo stesso trimestre dell'anno scorso. Le vendite internazionali hanno rappresentato il 62 percento delle entrate del trimestre e quelle da iPhone sono diminuite del 15 percento rispetto all'anno precedente, mentre le entrate totali di tutti gli altri prodotti e servizi sono aumentate del 19 per cento e ammontano ...

Falla di sicurezza nell’app FaceTime su iPhone e iPad - Apple promette la soluzione in settimana : Apple sta lavorando per fronteggiare una grave Falla nella sicurezza dell’applicazione FaceTime, quella che serve per effettuare chiamate o videochiamate tramite Internet, usando la videocamera frontale degli iPhone e degli iPad. L’aggiornamento risolutivo dovrebbe arrivare nel corso della settimana, e a scanso di equivoci l’azienda di Cupertino ha temporaneamente disattivato la possibilità di effettuare le chiamate di gruppo ...

L'iPhone ti ascolta prima di rispondere - Apple la lavoro sul bug-spia di FaceTime : Il malfunzionamento consente ad alcuni utenti di ascoltare altre persone tramite l'app prima ancora che queste rispondano allo loro chiamata. La società: "Abbiamo identificato una soluzione che sarà diffusa con un upgrade del software in settimana"

WeChat vuole “spodestare” Apple dai suoi stessi iPhone : (Photo credit should read RICHARD A. BROOKS/AFP/Getty Images) In un territorio difficile come quello cinese Apple potrebbe presto avere problemi non solo per via della concorrenza di produttori come Huawei e Oppo, ma anche sul fronte del software e dei servizi. È il timore che alcuni analisti hanno espresso dopo l’ultimo aggiornamento di WeChat, l’app di messaggistica istantanea che in Cina va per la maggiore e che in realtà negli ...

Secondo Apple - uragani e alluvioni potrebbero favorire gli iPhone : Sia chiaro: qui nessuno si augura un uragano per fare profitti. Però Apple non nasconde che “eventi meteorologici estremi potrebbe favorire la domanda di iPhone": “Il cambiamento climatico ha già influenzato il nostro business” e lo farà in futuro, nel bene e nel male. In un rapporto di Cdp, no profit britannica che spinge le società a una maggiore trasparenza in tema di ambiente, Cupertino ha spiegato nel dettaglio quali sono e ...

Shot on iPhone Challenge : come si partecipa alla gara fotografica di Apple : ... ecco come partecipare alla Shot on iPhone Challenge Al nostro via, sfoderate gli iPhone : Apple ha lanciato una sfida ai suoi utenti di tutto il mondo chiedendo loro di scattare le foto più belle di ...

Apple promuove il concorso fotografico “Shot on iPhone Challenge” - ecco regolamento - scadenze e premi : Apple ha indetto il concorso fotografico “Shot on iPhone Challenge” a cui possono partecipare tutti gli utenti maggiorenni che hanno un iPhone e vogliono condividere il loro scatti migliori. Le foto, che dovranno essere consegnate o pubblicate sui social entro il 7 febbraio 2019, saranno valutate da una giuria di qualità. I 10 scatti vincenti saranno pubblicati su Apple Newsroom, Apple.com, gli account Twitter di Apple, l’account ...

Sul sito della Apple è tornato l'iPhone SE - e potrebbe non essere una buona notizia : Riecco l'iPhone SE: il più economico smartphone Apple è tornato in vendita. È spuntato nella sezione offerte del sito ufficiale americano, a 249 dollari per 32GB e 299 per 128GB. Al momento è disponibile solo per gli utenti statunitensi, visto che non c'è traccia di questa promozione sugli altri siti nazionali. È una buona notizia per gli estimatori del “piccolo di casa” ma potrebbe essere un altro segnale poco confortante per le vendite di ...

Apple iPhone XI : pubblicato un nuovo brevetto/ Inedita funzione fotografica per lo smartphone di Cupertino? : Apple iPhone XI: pubblicato un nuovo brevetto/ Inedita funzione fotografica per lo smartphone di Cupertino? Le ultime novità

iPhone SE sul sito americano di Apple : esauriti in poche ore : Tuttavia, non tutto è perduto: anche se il modello SE è al momento esaurito o fuori produzione in tutto il mondo è ancora possibile trovare degli esemplari ricondizionati e ottimamente funzionanti. ...

Apple - l'iPhone SE torna in vendita negli Usa : Display da 4 pollici e tasto 'Home': lo smartphone lanciato nel 2016 e ritirato lo scorso settembre rispunta nella vetrina americana online, a partire da 249 dollari (32GB)

Apple : batteria e display saranno il punto forte del prossimo iPhone : Le indiscrezioni dalla Cina sui melafonini attesi in autunno, dalla batteria più potente al potenziamento del riconoscimento facciale