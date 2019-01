Antonio Di Pietro | da Mani pulite a Youtuber del trattore

tvzap.kataweb

(Di martedì 29 gennaio 2019) È stato operaio in Gera, magistrato nel pool ‘’, ministro, fondatore e capo di un partito. OggiDisbarca su Pop Economy (piattaforma multimediale dedicata ai giovani) con la sua nuova attività: neo coltivatore diretto.Diè ‘del’ in La terra è uguale per tutti, trasmissione in cui affronta questioni legate all’agricoltura mostrando come la terra richieda capacità intellettuali che vanno ben oltre le competenze legate all’agraria.In particolare, l’ex pm mette in guardia “i contadini del do” su tutte le sfide che andranno ad affrontare in campo economico, burocratico e legislativo, non solo in ambito nazionale ma anche in quello Europeo. Ma nonostante le difficoltà, l’ex magistrato è soddisfatto “Finalmente – racconta – vedo dei giovani che, ...