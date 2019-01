Anpi Rovigo | “Foibe? Fandonie” Destra attacca L’associazione prende le distanze | “Mai

ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 gennaio 2019) “E’ bastato un post apparso in una discussione del sito dell’della piccolaa scatenare un putiferio in un’Italia che dovrebbe avere ben altri e più gravi problemi. E’ un intervento scritto non so neppure da chi, ma ne prendiamo le. Non rappresenta il nostro pensiero”. Antonella Toffanello, presidente dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia dicerca di gettare acqua sul fuoco. Ma ormai la frittata è fatta perché sul sito dell’associazione è comparsa una frase che nega l’esistenza delle foibe. Testuale: “Eh sarebbe bello spiegare ai ragazzi delle medie che le foibe le hanno inventate i fascisti, sia come sistema per far sparire i partigiani jugoslavi, che come invenzione storica. Tipo la vergognosa fandonia della foiba di Basovizza…”.“Era una discussione interna, non una dichiarazione ...