Andrea Roncato | “Sono vent’anni che non mi drogo Ma non mi pento di averne parlato Io e

(Di martedì 29 gennaio 2019)è uno che ha avuto un passato di quelli turbolenti e non ha mai negato di aver fatto uso di sostanze stupefacenti. Ora è tornato sull’argomento, ospite della trasmissione I Lunatici, su Radio2. “Sono venti anni che non bevo neanche un alcolico, non fumo e non mi. Quelle erano notti brave, eccessi, stronzate.è stato un problema. Io pensavo di fare bene, e invece no – ha detto l’attore – Sono state cose passeggere, aleatorie, e invece si è creata un immagine diche non corrisponde al vero. Io ne hopensando di poter aiutare anche i più giovani a non fare certe cose, perché fare certe cose è una cavolata. E invece non sia mai. Ancora adesso può capitare che apro internet e leggo che sono stato nel tunnel della droga. Ma quale tunnel. Io un giorno mi sono alzato e ho detto che certe cose non avrei più ...