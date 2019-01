Ancora una perturbazione sulla Penisola | piogge e neve e venti forti previsti per i

In arrivo un mucchio di offerte TIM alla prima del Festival di Sanremo - Ancora disponibili le operator attack tranne una : Continuano le offerte TIM per chi proviene da altri operatori, tranne TIM 10 Go New mentre l'attesa è tutta per un bel gruzzolo di promozioni e offerte che dovrebbero arrivare il giorno della prima del Festival di Sanremo, martedì 5 febbraio. L'articolo In arrivo un mucchio di offerte TIM alla prima del Festival di Sanremo, ancora disponibili le operator attack tranne una proviene da TuttoAndroid.

Fuorigrotta - vergogna ex Sferisterio : è Ancora una discarica a cielo aperto : Non sono bastate le denunce e le richieste di interventi da parte dei cittadini. L'ex Sferisterio di Napoli continua ad essere un grande discarica a cielo aperto. Solo una griglia di protezione è ...

Ascolti - Ancora una vittoria per C’é Posta per te : ancora grandi Ascolti per “C’è Posta per Te” che cresce e si conferma il programma più visto del sabato sera con 5.457.000 spettatori e il 28,6% di share, mentre Amadeus, con Ora o Mai più scende rispetto alla prima puntata al 15,8% radunando 3.019.000 spettatori. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha convinto 1.173.000 spettatori pari al 5.1% di share mentre Swat si attesta a 1.130.000 spettatori pari al 5.2% di share, battuti da Italia 1 con il film di ...

El Chapo - gli orrori del re messicano della droga svelati al processo : “Seppellì una persona che era viva - ansimava Ancora” : “Era vivo, stava ancora ansimando e lui lo ha seppellito. L’ho visto con i miei occhi”. Isaias Valdez Rios lo ha detto chiaramente ai giudici della corte di New York davanti ai quali si sta tenendo il processo a Joaquin El Chapo Guzman. Davanti alla Corte federale di Brooklyn, la sua ex guardia del corpo – 39 anni – ha raccontato molti dettagli sui crimini commessi dal boss del cartello di Sinaloa, imputato per 17 ...

Tutto on line? Una rivoluzione Ancora lontana : L' Italia della carta è ancora viva, vegeta e rigogliosa. Dai numeri sull'utilizzo della carta nelle nostre amministrazioni regionali sembra che la fatidica rivoluzione tecnologica sia ancora... sulla ...

L'Ue negozia una posizione unica sul Venezuela. Chi si rifiuta - Ancora - e perché : L'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini , ha proposto la strategia usando il "procedimento amministrativo di silenzio". Si presenta il ...

Brasile - crolla una diga : 300 dispersi e almeno 9 morti. «Difficile trovare persone Ancora in vita» : di 300 dispersi e di almeno 9 morti accertati il primo bilancio del crollo del sito minerario del colosso Vale nel Minas Gerias, a una sessantina di chilometri da Belo Horizonte, in Brasile. Numeri ...

Dramma Emiliano Sala – Ricerche sospese - ma la famiglia ci spera Ancora : una raccolta fondi per ritrovare il calciatore : La famiglia di Emiliano Sala spera di ritrovare il calciatore vivo, indetta una raccolta fondi per continuare le Ricerche nel canale della Manica ‘Nessuna speranza di ritrovare persone vive‘. Con questa frase raggelante, la polizia ha sospeso definitivamente le Ricerche dell’aereo su cui Emiliano Sala viaggiava nella notte tra il 20 ed il 21 gennaio. La famiglia del calciatore italo-argentino si è opposta a tale ...

Julen - si scava Ancora nel pozzo : il padre ha una crisi d’ansia - portato via dall’ambulanza : Ore di ansia per la sorte di Julen, il padre colto da una crisi d'ansia. L'ambulanza è intervenuta portandolo via dopo averlo soccorso sul posto per più di un'ora.Continua a leggere

25 gennaio - Ettore Bassi - Simona Cavallari in Mi amavi Ancora - Teatro Comunale di Nardò - Lecce - : Una stagione molto attesa, con sette spettacoli con "i fari puntati" sui sentimenti e le relazioni tra uomo e donna, ma anche sul divertissement e l'allegria. Venerdì 25 gennaio è in programma Mi ...

Recensione 1MORE Dual Driver BT ANC cuffie in-ear : “Ancora una volta” una garanzia di qualità : Abbiamo avuto modo di testare gran parte dei prodotti 1MORE disponibili al momento e tutte le volte ne abbiamo sottolineato l’assoluta affidabilità in termini di materiali, design e audio. Il prodotto che vi mostriamo oggi, leggi di più...

Huawei P30 punterà tutto sugli schermi OLED e su una nuova fotocamera Ancora più evoluta : Secondo i feedback forniti dai primi utenti che stanno testando Huawei P30 e P30 Pro, troveremo schermo OLED, tanta RAM e una nuova fotocamera. L'articolo Huawei P30 punterà tutto sugli schermi OLED e su una nuova fotocamera ancora più evoluta proviene da tuttoAndroid.

Aereo scomparso nella Manica - fiato sospeso per Emiliano Sala e gli altri 3 a bordo. L’ultimo audio : “Sembra che cada a pezzi - non mi ritroveranno. Ho paura Papà” - ma c’è Ancora una speranza. Gli ultimi aggiornamenti : Le ricerche del calciatore argentino di origini italiane, Emiliano Sala, e del suo pilota dispersi da due giorni sono riprese con le autorità delle Isole del Canale che stanno cercando di capire se i due siano atterrati in sicurezza e non siano in grado di comunicare. Il Piper PA-46, Aereo monomotore a turbina, è sparito dal radar nella notte di lunedì 21 gennaio, nei pressi dell’isola di Guernsey, nel Canale della Manica, mentre stava volando ...

Scomparso Emiliano Sala - c’è Ancora speranza : “forse sono riusciti a rifugiarsi su una scialuppa di salvataggio” : Scomparso Emiliano Sala – Grande attesa per quanto riguarda Emiliano Sala, l’attaccante è Scomparso da alcune ore e risultava a bordo di un aereo. La polizia ha ripreso in mattinata le ricerche, arrivano importanti aggiornamenti, al momento si dà la priorità alla teoria che il calciatore e il pilota siano riusciti a rifugiarsi su una scialuppa di salvataggio, la notizia è stata lanciata dal sito internet della tv satellitare ...