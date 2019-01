ilnapolista

: #CoppaItalia, ancora cori contro #Napoli dalla curva del #Milan. Il club rossonero è stato multato dal Giudice Sp… - Sport_Mediaset : #CoppaItalia, ancora cori contro #Napoli dalla curva del #Milan. Il club rossonero è stato multato dal Giudice Sp… - Gazzetta_it : Milan, da Curva Sud ancora cori contro i napoletani - SSCNapoliNews : Ancora cori razzisti a San Siro: Napoli diventa «colera» -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019)a San, questa volta intonati solo dalla Curva Sud dei tifosi del Milan. Ad inizio ripresa si sono alzati i‘Colerosi’ e ‘Senti che puzza, ci sono i napoletani’ dalla Curva rossonera, mentre il resto dello stadio è restato in silenzio.che si sono sentiti anche sabato in occasione della partita di campionato. Rino Gattuso aveva chiesto ai suoi tifosi di non far partireoffensivi nei contronti di Koulibaly, e ci è riuscito. Evidentemente con i napoletani non è andato allo stesso modo.L'articoloa San» ilsta.