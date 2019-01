Ancelotti: «Non facciamo psicologia, la partita è stata condizionata dalle situazioni»

ilnapolista

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) «Non è un problema di approccio»ovviamente contrariato e nervoso in conferenza stampa.«Il calcio non è tanto complicato, se entriamo nell’aspetto psicologico si fanno discorsi complicati. È mancata attenzione nelle prime duee poi dopo sono mancate velocità, lucidità, brillantezza. La squadra non ha perso di autostima. Siamo molto dispiaciuti per questa sconfitta».«Non è un problema di approccio, abbiamo trovato il Milan sempre molto coperto, chiuso. Abbiamo utilizzato troppo le fasce. Va migliorata la velocità nel gioco d’attacco, siamo prevedibili e lenti».«Allan nell’ultimo periodo si è allenato poco. Però si è allenato molto bene prima di questa. La sostituzione non è un demerito della sua prestazione, volevo solo cambiare la disposizione tattica della squadra. La situazione sua è chiusa e risolta».Mancanza di identità? ...